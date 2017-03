Chín người chết và mất tích do mưa lũ

Khoảng 14 giờ 30 chiều 30-6, tại tỉnh Lai Châu, do mưa lớn, hàng trăm mét khối đất đá trên đồi đã bất ngờ sập xuống bản Nậm Cấu (xã Bum Tở, huyện Mường Tè), vùi lấp một gia đình gồm sáu người. Theo tin ban đầu, chủ gia đình bị nạn này là anh Ly Ché Hừ. Khi tai nạn xảy ra, trong nhà anh Hừ còn có vợ, chị gái và ba người con nhỏ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ của huyện đã đào bới tìm cứu các nạn nhân. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã cứu được vợ anh Hừ và đưa đi cấp cứu, hai thi thể được xác nhận đã chết. Các nạn nhân khác vẫn đang được tích cực tìm kiếm.

Ngoài ra, mưa lớn cuốn trôi tám ngôi nhà dân của huyện Mường Tè. Mưa lớn cũng đã cuốn trôi tám máy thủy điện nhỏ tại bản Pìn Khò, xã Bum Tở (Mường Tè). Ước thiệt hại riêng về tài sản lên đến 5 tỉ đồng.

Cùng ngày, tại Nghệ An, chị Lương Thị Hồng (trú bản Na Khén, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) bị lũ cuốn chết, nâng tổng số người thiệt mạng ở tỉnh Nghệ An do lũ lên bốn người. Ba người trước đó bị lũ cuốn trôi đến nay chưa tìm được thi thể.

Đến chiều qua, quốc lộ 7A (đoạn qua huyện Tương Dương và Kỳ Sơn) đã thông được một tuyến nhỏ. Một số lương thực, hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ đã chở đến thị trấn huyện Kỳ Sơn. Tuy nhiên, hai xã Mường Típ, Mường Ải của huyện Kỳ Sơn vẫn đang bị cô lập do lũ quét mất nhiều đoạn đường.

H.VÂN - AX - Đ.LAM