Chờ giám định các mảnh vỡ rơi ở Bình Thuận

Hiện toàn bộ các tấm kim loại trên đã được niêm phong, bảo quản tại BCHQS huyện Hàm Thuận Nam để chờ giám định.

Trưa 25-10, nhiều người dân ở địa phương này nghe một tiếng nổ rất lớn trên không trung và sau đó có nhiều tấm kim loại mỏng, màu xám dài từ 2,5 m đến 3 m bị cháy xém rơi xuống đất, có mảnh làm thủng tôn nhà dân. Vụ nổ to đến mức nhiều người dân ở TP Phan Thiết, cách Thuận Quý khoảng hơn 10 km đường chim bay cũng nghe thấy. Cửa kính bị rung lắc. Nhiều người nhầm tưởng bị dư chấn động đất.

Các mảnh vỡ thu thập được ở Bình Thuận. Ảnh: INTERNET

Ngay sau vụ nổ, Công an và BCHQS huyện Hàm Thuận Nam đã cử lực lượng đến hiện trường thu gom các tấm, mảnh kim loại. Trong số 16 tấm kim loại thu được, không có tấm kim loại nào ghi chữ hoặc số hiệu. Một nguồn tin giấu tên cho biết căn cứ kỹ thuật hàn ghép và các bo mạch điện, bóng chân không trên các tấm kim loại này có thể xác định đây không phải là thiết bị quân sự của Mỹ hoặc châu Âu. Ngoài ra, căn cứ trên độ mài mòn, màu sắc của sơn phủ trên các tấm kim loại đây có thể là các thiết bị khá cũ mà trước đây các nước trong khối XHCN như Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu thường sản xuất. Do đó, giả thuyết đây là những mảnh vỡ của vệ tinh GOCE của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) hết nhiên liệu, rơi tự do về hướng Trái đất trong cuối tháng này là chưa có căn cứ.

PHƯƠNG NAM