Chợ Lái Thiêu, Bình Dương: Tố giác trộm cắp, tiểu thương bị đe dọa

Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 27-4 có bài “Trộm cắp lộng hành, tiểu thương kêu cứu” phản ánh về nạn trộm cắp lộng hành tại khu vực chợ Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) khiến tiểu thương bức xúc.

Trong bài có nêu đích danh một số đối tượng chuyên nghề trộm cắp tại chợ từng bị công an lập hồ sơ như cha con Cu “em”. Nguyễn Anh Tuấn - con trai của Cu “em” đột nhập vào chợ trộm tiền, vàng tiểu thương bị camera ghi hình lại đã bị công an bắt giữ để điều tra.

Ngày 8-5, một số tiểu thương tại chợ Lái Thiêu cho biết sau khi báo đăng, cha con Cu “em” đã truy tìm người tố cáo và đe dọa giết cả nhà, đốt sạp quầy của họ.

Anh Q. (chủ quầy tạp hóa cạnh chợ) cho biết ngày 7-5, Cu “em” nhiều lần tìm anh, vô cớ chửi bới, dọa dẫm khiến anh không buôn bán gì được. Hiện cả nhà anh Q. không dám ra ngoài vì sợ bị Cu “em” trả thù. Trước đó, anh Q. có trình báo công an việc hai người con của Cu “em” đột nhập vào tiệm anh, bị anh phát hiện bắt giữ.

Một tiểu thương chợ Lái Thiêu bị trộm đột nhập vào sạp cạy tủ lấy tiền, vàng và tài sản khác. Ảnh: VB

Mới đây, hàng chục tiểu thương làm đơn gửi Công an phường Lái Thiêu đề nghị sớm có biện pháp xử lý nạn trộm cắp tại chợ. Nhiều tiểu thương tại chợ cho biết Cu “em” vẫn thu tiền “bảo kê” của họ 100.000-150.000 đồng/tháng.

Theo Ban Quản lý chợ Lái Thiêu, một số tiểu thương còn sợ “số má” của Cu “em” vốn là đối tượng hình sự, có em trai vừa đi tù về. Mỗi khi cha con Cu “em” xuất hiện, họ không dám nhìn thẳng mặt, tài sản bị mất cũng không dám báo vì sợ bị trả thù.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Ban Chỉ huy Công an thị xã Thuận An cho biết đang đề nghị các tiểu thương khi gặp đối tượng có hành vi uy hiếp nên mạnh dạn trình báo để công an có cơ sở xử lý.

VÕ BÁ