Chở lậu bia và sữa dưới than củi

74K-8112 có biểu hiện nghi vấn chạy theo hướng Văn Điển chuẩn bị rẽ vào đường Quang Trung, Hà Đông.

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Vào thời điểm kiểm tra chiếc xe trọng tải 8 tấn BKS: 74K-8112 chất đầy than củi ở trong thùng phía sau, lái xe là Mai Văn Thoại (SN 1982) ở Hải Lăng, Quảng Trị đã xuất trình đầy đủ những giấy tờ hợp lệ về số than đang vận chuyển trên xe. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ ước lượng số than trong thùng xe nhiều hơn so với số lượng ghi trong hóa đơn, tổ công tác đã yêu cầu lái xe bốc than ra để kiểm tra ở phía dưới.

Khi số than được gom lại, tổ công tác phát hiện thùng chiếc xe trên có 2 ngăn chứa hàng hóa và ngoài số than có giấy phép thì bên dưới chiếc xe còn chứa 27 thùng bia Heniken loại 0,5lít/lon, 16 thùng sữa Ensure và 7 thùng bia gồm 168 chai nhãn hiệu Fein - Herbes - Pilsatos chưa thấy xuất hiện trên thị trường. Toàn bộ lô hàng này lái xe Mai Văn Thoại đã không hề xuất trình được bất cứ chứng từ, hóa đơn nào chứng minh nguồn gốc hợp lệ.

Ngay trong ngày, tổ công tác Đội CSGT số 7 đã bàn giao số hàng lậu cùng chiếc xe tải cho các đơn vị chức năng có liên quan để điều tra, xử lý theo luật định.

Theo Hoàng Phong (ANTĐ)