Chở trẻ em phải mang theo giấy khai sinh

Khởi động dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” (PL)- Ngày 22-9, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) đã trao tặng mũ bảo hiểm và các tài liệu hỗ trợ việc dạy và học về an toàn giao thông cho 1.400 học sinh Trường tiểu học Trương Văn Thành (quận 9, TP.HCM). Bà Mirjam Sidik, Giám đốc điều hành AIP, cho biết đây là hoạt động khởi đầu của dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” và “Giáo dục an toàn giao thông” do quỹ AIP phát động với sự tài trợ của Công ty Intel Products Việt Nam.