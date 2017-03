“Chợ trời” biển số xe

Đại tá Võ Văn Nhuận (trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM): Không được tự ý mua bán, sản xuất biển số xe Biển số phản quang “xịn” đời cũ được tiếp thị cho khách tại một “lò” cung cấp biển số xe gần chân cầu Ông Buông, Q.6, TP.HCM - Ảnh: Đ.Thanh Chỉ có cơ quan công an, các cơ sở được phép của cơ quan công an có thẩm quyền mới được sản xuất biển số xe. Việc sản xuất, cung cấp biển số được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký xe. Biển số xe phải được quản lý chặt chẽ theo chế độ quy định. Theo đó, sẽ phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không phải là biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sản xuất, hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Trong quá trình xử lý đối với các hành vi gắn biển số không đúng quy định, sử dụng giấy đăng ký xe bị tẩy xóa hoặc không trùng khớp số khung, số máy với xe đang lưu thông, có dấu hiệu tội phạm hoặc liên quan đến các vụ án thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt khẳng định việc mua bán, sử dụng biển số xe phản quang có dấu quốc huy, giấy đăng ký môtô, xe gắn máy, sản xuất biển số giả đều là hành vi phạm pháp và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.