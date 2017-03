Chơi cỏ Mỹ bằng công cụ tự chế

Triệt phá nhiều đường dây mua bán cỏ Mỹ Theo thống kê của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), từ ngày 1-2 đến nay cơ quan các tỉnh, TP đã bắt nhiều vụ liên quan đến cỏ mỹ. Gần đây nhất Phòng CSĐT Phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Giàu (22 tuổi) và Lê Vũ Thành Trung (15 tuổi) cùng trú tại Thừa Thiên-Huế, thu giữ 14 gói cỏ mỹ gắn nhãn mác là trà giảm cân. Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cũng vừa triệt phá cơ sở chuyên sản xuất, chế biến và cung cấp số lượng lớn chất ma túy (dạng cỏ mỹ) do Hồ Sĩ Diện (23 tuổi, ở Quảng Nam) cầm đầu cùng sự giúp sức của Nguyễn Văn Hoàng Duy (23 tuổi) và Nguyễn Văn Quang (23 tuổi), cùng trú tại Quảng Nam. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 kg bột cỏ thành phẩm, hơn 120 kg cỏ dạng lá, 12 chai hương liệu, 20 chai cồn nguyên liệu để chế biến thành phẩm, hơn 4,3 triệu đồng và nhiều dụng cụ để phân chia, đóng gói... Tổng giá trị sau sản xuất, chế biến và bán ra thị trường ước chừng gần 3 tỉ đồng. Các đối tượng khai nhận bắt đầu buôn cỏ mỹ từ cuối năm 2015. Trước đó, cuối năm 2015 Công an TP Hà Nội cũng bắt vụ vận chuyển 0,5 kg cỏ Mỹ. Đặc biệt tại Cao Bằng, cơ quan chức năng đã bắt gần một tấn cỏ mỹ vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam. HUY HÀ Từ ngày cỏ mỹ được đưa vào danh mục chất cấm, đơn vị PC47 chưa bắt được trường hợp nào sử dụng cỏ mỹ. Trong thời gian tới, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép cỏ mỹ sẽ đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông HỒ TỰ SANG, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM