Chơi còi hơi

Chiếc còi “khủng” dài 1,2m được bán tại

chợ Thái Phiên, Q.11, TP.HCM - Ảnh: Ngọc Hậu

Anh T. - quản lý của một cửa hàng bán linh kiện ôtô trên đường An Dương Vương, quận 5 - cho biết hiện có đủ chủng loại còi nhập về từ nhiều nơi như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan và cả hàng “bèo” của Trung Quốc. “Nhưng mua hàng “khủng” dài 1,2m thì cứ ra chợ Dân Sinh” - anh T. mách nước.

Nhiều chủng loại, đủ giá cả

Trong vai người cần mua số lượng lớn còi hơi ôtô, chúng tôi dạo một vòng khu chợ Dân Sinh, Q.1. Từ cổng vào khu chợ, phía tay trái có hàng chục sạp bán linh kiện ôtô. Ghé một sạp, chỉ thấy trước sạp treo lủng lẳng chiếc còi hơi cũ xì dài 0,7m được chủ sạp giới thiệu là còi Nhật “xịn”, giá hơn 400.000 đồng. Khi thấy chúng tôi dợm bước qua sạp khác, ông chủ sạp tên K. hỏi: “Các anh cần mua nhiều không, còi đơn hay còi đôi, ngắn hay dài ở đây có hết”.

Qua thương lượng giá cả, chủ sạp K. nói nếu là hàng Trung Quốc thì giá “bèo” nhất, hàng Đài Loan và Hàn Quốc giá tương đương nhau. “Ở sạp của tôi chủ yếu là hàng Đài Loan, còi đơn dài 7 tấc giá 750.000 đồng, 9 tấc giá 950.000 đồng. Nếu các anh cần hàng “khủng” 1-1,2m, để số điện thoại lại tôi sẽ nhập hàng và giao tận nơi” - chủ sạp K. chào hàng.

Lấy cớ chê mắc, chúng tôi sang sạp khác. Tại sạp này, không chỉ có còi hơi hàng “khủng” mà còn bày bán hàng chục còi đơn, còi đôi đủ kích cỡ. Chủ sạp là một phụ nữ đứng tuổi cầm ngay chiếc còi hơi dài cỡ 1m đưa cho chúng tôi với lời mời: “Mấy anh xem hàng đi, hàng xịn Đài Loan đấy, đảm bảo kêu không to không ăn tiền”. Khi biết chúng tôi cần số lượng lớn, bà chủ sạp hớn hở cho biết hiện trong sạp có vài chục chiếc dài từ 0,2-1,2m. Còi Đài Loan 1,2m giá 1,2 triệu đồng, còi đôi Trung Quốc giá 160.000 đồng, được giảm giá nếu mua nhiều.

Các tài xế cho biết hầu hết còi hơi bán tại khu vực chợ Dân Sinh đều là hàng Trung Quốc nhái mác nhiều nước khác. Điều này đúng khi chúng tôi tìm đến khu chợ trên đường Thái Phiên, quận 11, ông chủ cửa hàng phụ tùng ôtô TL cho hay mấy sạp ở chợ Dân Sinh đều đến đây lấy hàng về bán lại. “Chúng tôi bán hàng Trung Quốc thì nói là Trung Quốc chứ không lừa dối khách hàng làm gì cho mất uy tín”, chủ cửa hàng vừa nói vừa lôi ra một thùng còi hơi dài 1,2m hàng Trung Quốc và cho biết giá chỉ 500.000 đồng/chiếc.

Chiều 23-6, tại cửa hàng “chuyên điện ôtô” gần ngã tư An Sương (Q.12), tiếp chúng tôi, chủ tiệm cho biết: “Muốn chơi còi tiếng to chỉ nên sử dụng còi hơi loại đơn dài 0,7-1,2m. Loại còi hơi này là dạng còi tàu, tiếng to âm vang xa...”. Thấy chúng tôi có ý chê chiếc còi hơi này không đủ “đô”, chủ tiệm liền tiếp thị: “Nếu muốn chế hàng “khủng” thì có thể lấy hai còi hơi loại 7 tấc chế thành một cái, đảm bảo người đi đường không té cũng giật mình hoảng loạn”.

Dọc quốc lộ 1A hướng về phía Thủ Đức, chỉ một đoạn chưa đầy 2km có hàng chục cửa hàng điện ôtô treo còi hơi đủ loại. Một chủ tiệm gần ngã tư Nguyễn Văn Quá (quốc lộ 1A) cho biết còi dài bao nhiêu cũng có, đồng thời nói cửa hàng chỉ bán chứ không lắp ráp cho khách vì “còi hơi dễ lắp, các tài xế thường mua về tự lắp theo gu của mình”.

Còi hơi đủ loại được bày bán ở một sạp phụ tùng ôtô

trong chợ Dân Sinh, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Ngọc Hậu

Điếc tai

Một nhóm tài xế chạy xe container tại Khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương cho hay hầu như xe chạy đường dài đều lắp 1-2 chiếc còi hơi hàng “khủng” cỡ 0,7-1,2m (loại còi có âm lượng lớn nhất hiện nay). “Cánh tài xế xe tốc hành Bắc Nam thường lắp ít nhất hai còi hơi trên xe, cái nào tiếng cũng vang xa cả cây số. Xe tốc hành dùng còi hơi hàng “khủng” để vượt nhau giành khách, để cảnh báo hoặc hù dọa người đi đường” - tài xế tên Tân nhiều năm chạy tuyến Móng Cái - Sài Gòn cho hay. Theo tài xế này, còi hơi hàng “khủng” dài cả mét sản xuất tại Trung Quốc bán tràn ngập tại các chợ ở Móng Cái, giá chỉ vài trăm ngàn đồng nên tài xế nào cũng mua.

Sở hữu hai chiếc xe chở hàng đông lạnh chạy tuyến Móng Cái, chủ xe kiêm tài xế tên Nam nói anh lắp mỗi xe hai chiếc còi hơi Trung Quốc dài 1,2m ngay bên hông thành xe, trên nóc xe còn hai chiếc còi đôi dài 2 tấc. “Khi gặp cảnh sát giao thông thì dùng còi 2 tấc, vắng cảnh sát chơi còi khủng” - tài xế Nam khoe.

Dù nhiều lần bị phạt vì dùng còi hơi hàng khủng nhưng theo thừa nhận của cánh tài xế, khi vào đường nội ô vẫn phải dùng vì người đi xe máy quá đông và không chịu nhường đường. Các tài xế còn nói còi hơi thường được gắn dưới gầm xe, bên cạnh thùng hơi hay hộp chứa phụ tùng, lắp như vậy tiếng mới lớn và âm thanh ngang tầm người chạy xe máy.

Khi chúng tôi đem các thông số kỹ thuật còi hơi tham khảo một chuyên gia trong lĩnh vực thiết bị âm thanh, chuyên gia này khẳng định loại còi hơi dài 1-1,2m công suất lớn thì cường độ âm thanh đạt 125 decibel (dB) trở lên. Với âm lượng như vậy, người nghe trong khoảng cách từ 1m trở lại sẽ bị thủng màng nhĩ. Trong một cảnh báo về âm thanh của loại kèn vuvuzela, các nhà khoa học cho rằng những âm thanh có cường độ từ khoảng 85dB có thể làm giảm khả năng thính giác và có thể bị điếc nếu nghe những âm thanh có cường độ 100dB trong vòng 15 phút.

Ông Trần Quang Tuấn - giám đốc Công ty TNHH quốc tế Trần Thị, chuyên cung cấp các loại còi hơi ôtô - cho biết các loại còi hơi trôi nổi ngoài thị trường với cường độ âm thanh từ 125dB trở lên thường là hàng xuất xứ từ Trung Quốc. Trong khi đó còi hơi của Nhật, Hàn Quốc và các nước tiên tiến khác cường độ âm thanh chỉ đạt dưới 110dB.

Buông lỏng quản lý?

Dư luận bức xúc cho rằng có một số vụ tai nạn giao thông trong thời gian gần đây do còi hơi gây nên. Trong khi đó, việc quản lý còi hơi lại bị buông lỏng, thậm chí không được xử phạt nghiêm khi phát hiện vi phạm.

Ông Nguyễn Đình Thuần, giám đốc Trung tâm đăng kiểm kỹ thuật ôtô 50-03S, Sở Giao thông vận tải TP.HCM - nói trước đây ngành đăng kiểm còn đo cường độ âm thanh của còi hơi. Sau này, khi có quy định ôtô chỉ được lắp còi điện theo nguyên bản nên không còn đo âm lượng còi. Xe vào đăng kiểm có còi hơi thì cán bộ không kiểm định.

Ông Ngô Ngọc Sơn - phó phòng kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) - cũng nói còi được lắp đặt theo xe của nhà sản xuất đều là còi điện có mức âm lượng cho phép. Những loại còi hơi được lắp đặt trên xe đều vi phạm quy chuẩn kỹ thuật. Cơ quan đăng kiểm sẽ bắt buộc tháo ra hoặc “đánh rớt” khi kiểm định xe. Tuy nhiên, việc gắn còi hơi rất đơn giản nên tài xế khi vào đăng kiểm tháo còi hơi ra, đăng kiểm xong lắp lại.

Thượng tá Võ Văn Vân, phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, cho biết cảnh sát giao thông chỉ dừng ôtô để kiểm tra còi khi nghe tiếng còi quá to. Chính vì vậy, dù đã có quy định xử phạt nhưng loại còi này vẫn được nhiều tài xế sử dụng.

TP.HCM: nhập gần 1 triệu còi hơi trong hơn một năm qua Theo Cục Hải quan TP.HCM, từ 1-1-2009 đến 24-6-2010, mặt hàng còi hơi dùng cho ôtô, môtô được nhập khẩu trên 937.000 chiếc với đủ kích cỡ, chủng loại của nhiều nước khác nhau (chưa kể nhập khẩu qua con đường tiểu ngạch và hàng lậu). Cũng theo Cục Hải quan TP, chưa có quy định nào cấm hay hạn chế nhập khẩu mặt hàng còi hơi dùng cho ôtô và các loại xe khác. Trong khi đó, UBND TP.HCM đã có kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét chấp thuận cho phép TP.HCM thí điểm áp dụng phạt tiền tăng gấp 2-3 lần đối với hành vi bấm còi hơi... và sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật, kèm theo việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện. Ngoài ra, để ngăn chặn từ nguồn, UBND TP cũng kiến nghị cho phép các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, tịch thu và xử phạt các cơ sở sản xuất, mua bán, lắp ráp các loại còi hơi không đúng tiêu chuẩn quy định.

HỒ VĂN - NGỌC HẬU



TP Buôn Ma Thuột: cảnh sát giao thông xử lý không xuể!

Luật giao thông đường bộ quy định: “Nghiêm cấm việc bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22g-5g, bấm còi hơi, cũng như lắp đặt và sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng”. Tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), quy định trên chỉ là quy định, vì như một cảnh sát giao thông thừa nhận không xử lý xuể các xe sử dụng còi hơi.

Thực tế cho thấy tại các con đường trung tâm thành phố như Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Hoàng Diệu, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Nơ Trang Long, Lê Hồng Phong, Y Jut... xe tải cứ qua các ngã tư là rú còi hơi để... dọa người đi đường.

TRUNG TÂN



Theo Tuổi trẻ