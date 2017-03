Nhận đơn trình báo của ông Đặng Minh (53 tuổi) về chuyện ông vớt được một thùng xốp bên trong có thi hài cháu bé bốn tháng tuổi và đã được ông chôn cất, Công an phường Mỹ An cấp báo Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Đồng thời, thông báo Trung tâm Pháp y TP, Phòng Kỹ thuật hình sự, VKS để điều tra và khám nghiệm tử thi. Khi công an đến hiện trường, tiến hành khai quật “nấm mộ” để khám nghiệm tử thi, chỉ thấy… cát với đất. Ông Minh khai với công an: Sau chầu nhậu thấy buồn nên ông nghĩ ra trò báo án giả này để được… nổi tiếng. Với kiểu chơi… dại này, ông Minh bị phạt 750.000 đồng. AS