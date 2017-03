Chôn cá mập, “khổ chủ” lỗ hơn 7 triệu đồng

Trước đó, ngày 4-2, sau khi gia đình ông Nguyễn Trong (thôn 2, xã Xuân Hải) bắt được con cá mập dài 5 m, nặng hơn 1 tấn, một số người trả giá gần 30 triệu đồng nhưng gia đình ông Trong không bán. Sau đó, gia đình ông Trong thuê tàu kéo con cá mập theo đường biển ra cảng cá Hàm Tử (TP Quy Nhơn, Bình Định) để bán. Tại đây, rất nhiều người trả giá khác nhau nhưng các cuộc mua bán đều không thành. Cùng thời điểm, Viện Hải dương học Nha Trang thương lượng mua con cá với giá 22 triệu đồng để phục vụ nghiên cứu nhưng gia đình ông Trong yêu cầu phải trả 50 triệu đồng. Sau đó, ông Trong đồng ý bán con cá mập cho Viện Hải dương học thì cơ quan này không mua do con cá đã mất bộ răng, một số bộ phận khác không còn nguyên vẹn. Sau đó, ông Trong bán con cá mập cho bà Nguyễn Thị Thơm với giá 30 triệu đồng. Sau khi con cá được xẻ thịt đưa ra Quy Nhơn bán, bà Thơm trả lại toàn bộ con cá do bán không được ký nào. Nguyên nhân là do có tin đồn đây là “cá ông”.

Người nhà ông Trong xác nhận từ chỗ có thể kiếm được vài chục triệu đồng, gia đình ông bị lỗ hơn 7 triệu đồng do các khoản chi phí.

T.LỘC