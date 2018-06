Chồng ăn lá ngón tự tử vì... gọi điện vợ không nghe

Sáng 12- 6, Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đã cấp cứu, cứu sống anh Cụt Văn B. (27 tuổi trú xã Nậm Nhoóng, huyện miền núi Quế Phong) do ăn lá ngón dẫn đến bị ngộ độc nặng.

Theo người thân anh B., tối 10- 6, anh B. cùng vợ cãi nhau, rồi người vợ giận anh B. Sáng hôm sau (11-6), vợ chồng anh B. vẫn trong cảnh “cơm chẳng làng, canh chẳng ngọt”, người vợ đã bỏ nhà đi.

Anh B. gọi điện thoại cho vợ nhiều lần nhưng không thấy vợ nghe máy, anh B. buồn bã lên rừng hái lá ngón ăn tự tử.

Chiều 11-6, người thân biết chuyện đã đưa anh B. đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu trong tình trạng anh B. co giật, khó thở, rồi hôn mê sâu. Tại đây, các y, BS đã nỗ lực cấp cứu, rửa ruột, giải độc, cứu sống được anh B.

Được biết anh B. là người dân tộc Khơ Mú, vợ chồng anh đã có hai người con một trai, một gái.

Trước đó, chiều 25-5, chị Xồng Y.N. (trú xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An) nghe chồng gọi điện thoại cho cô gái khác nói chuyện quá tình cảm. Chị N. mất niềm tin ở chồng đã lên rừng hái lá ngón ăn để tự tử. Chị N. được đưa đến Trạm Y tế xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tím tái, khó thở, có biểu hiện co giật. Điều dưỡng viên Vi Thị Biên đang trực tại Trạm Y tế xã Tri Lễ đã trực tiếp tiến hành cấp cứu, cứu sống chị N.