Chồng bóp cổ vợ đến chết

Chiều ngày 8/9, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhuần (SN 1978, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra làm rõ vụ án giết người.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/9, do có mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Nhuần và vợ là Nguyễn Thị K. (SN 1981) xảy ra cự cãi. Tức giận, Nhuần lao tới bóp cổ khiến chị K tử vong. Sau khi gây án, Nhuần bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai lực lượng truy bắt hung thủ. Đến 3h sáng ngày 8/9, Nguyễn Văn Nhuần đã đến Công an huyện Quỳnh Lưu đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục làm rõ. Theo Hoàng Lam (Dân trí)