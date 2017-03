Chồng đánh đập, ép vợ uống rượu

Ngày 17-5, người hàng xóm báo vụ việc trên đến Công an huyện Hóc Môn. Lực lượng cảnh sát 113 đã phá cửa, giải cứu chị N. Chị N. đang trong tình trạng say xỉn với nhiều vết thương ở vùng đầu. Sau khi tỉnh rượu, chị N. cho biết bị chồng ép uống rượu đến say xỉn và bị đánh đập. Người báo tin cho hay ông T. đã có tiền sử đánh đập, cắt gân chân chị N. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an xã Tân Thới Nhì thụ lý.

V.BÁ