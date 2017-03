Chồng đưa con đi mất, người mẹ trẻ kêu cứu

Hội đã đề nghị với Công an và TAND TP Tuy Hòa can thiệp để đưa cháu Trương Bảo Ngọc (14 tháng tuổi) trở về với mẹ là chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang). Theo bà Triếp, gần mười ngày qua, các tổ chức, đoàn thể của TP Tuy Hòa cùng UBND phường 3 tích cực hỗ trợ chị Dung tìm con nhưng chưa có kết quả.

Theo trình bày của chị Dung, chị và chồng là anh T.M.C sống cùng nhà cha mẹ chồng ở phường 3, TP Tuy Hòa. Do mâu thuẫn với gia đình chồng nên vợ chồng chị Dung đưa con về nhà cha mẹ ruột ở Tiền Giang. Trưa 6-5, anh C. bồng con đi khỏi nhà, chị Dung đợi mãi không thấy quay lại, sau đó mới biết chồng đã đưa con về Tuy Hòa. Lập tức, chị Dung cùng cha ra Phú Yên tìm con nhưng chồng chị không cho gặp.

Ngày 23-5, UBND phường 3, TP Tuy Hòa tổ chức hòa giải, anh C. (chồng chị Dung) hứa hai ngày sau sẽ giao con cho vợ nuôi. Thế nhưng, sau đó anh C. không thực hiện lời hứa mà đưa con đi giấu nơi khác. Ông Trần Đức Tính, Chủ tịch UBND phường 3, nói: “Chúng tôi đã huy động các tổ chức, đoàn thể đến vận động gia đình anh C. giao lại con cho chị Dung nuôi dưỡng nhưng đều vấp phải sự phản ứng quyết liệt. Theo quy định, trẻ dưới 36 tháng tuổi phải được mẹ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, gia đình anh C. tuyên bố không giao cháu bé cho mẹ nuôi nên chúng tôi đang nhờ các cơ quan pháp luật giải quyết”.

Trong lúc hoảng loạn vì không tìm được con, ngày 30-5, chị Dung nhận điện thoại từ anh C. báo tin đang chữa bệnh cho con tại một bệnh viện ở TP.HCM. “Anh C. bảo con bị bệnh nặng, đang hôn mê; tôi muốn gặp con thì phải đem theo 30 triệu đồng để chữa bệnh cho con. Cha con tôi tức tốc vay mượn tiền, đón xe vào TP.HCM đi khắp các bệnh viện để tìm con nhưng không gặp. Tôi có cảm giác chồng tôi thấy tôi quá cần con nên muốn tống tiền”- chị Dung kể.

Để xác minh, chúng tôi trao đổi qua điện thoại với anh C. Anh C. nói đang chữa bệnh cho con ở TP.HCM nhưng không nói tại bệnh viện nào.

Quá bức xúc, chị Dung đã gửi đơn đến TAND TP Tuy Hòa nhờ giải quyết và tòa đã thụ lý. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh Phú Yên, TP Tuy Hòa đã gửi công văn đến tòa án đề nghị bảo vệ quyền làm mẹ của chị Dung.

TẤN LỘC