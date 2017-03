Cứ vào đêm cuối tuần, những tuyến đường lớn trên địa bàn quận 6 như đại lộ Võ Văn Kiệt, Lý Chiêu Hoàng, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, Minh Phụng, Hậu Giang, Nguyễn Văn Luông, đường 26…, thường xảy ra nạn đua xe gây rối.

Từ đây, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cùng Công an quận 6 triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tụ tập, đua xe. Trong đó có biện pháp chống đua xe bằng barie cơ động. Các barie bằng sắt (cao khoảng 1,2 m, dài 1,5 m), đế có bánh xe đẩy, trên có gắn đèn chớp sáng chuyên dụng để cảnh báo. Vào 23 giờ hằng đêm, lực lượng chốt chặn sẽ đẩy các barie ra các đường mà “quái xế” tụ tập. Cạnh đó xe chuyên dụng của cảnh sát, dân phòng và dân quân túc trực tại các chốt đến rạng sáng hôm sau. Khi phát hiện nhóm đua xe, gây rối, lực lượng cắm chốt sẽ kéo barie chặn đầu, đồng thời thông báo chốt barie khác khóa đuôi để bắt giữ xe cùng người vi phạm.

Một điểm chốt phòng, chống đua xe trên đường Minh Phụng, quận 6. Ảnh: ÁI NHÂN

Ngoài ra, từ 23 giờ, công an phường, CSGT tiến hành kiểm tra hành chính các quán nhậu, đường phố để giải tán thanh thiếu niên còn tụ tập nhằm ngăn chặn từ đầu ý định đua xe gây rối và phòng ngừa tội phạm khác phát sinh.

Theo Thượng tá Ngô Văn Thêm, Phó Trưởng Công an quận 6, từ khi triển khai phương án như trên công an quận đã vây bắt hai đợt gần 180 xe vi phạm, tình hình đua xe, gây rối trên địa bàn quận giảm hẳn.

Tại chốt chặn trên đường Lý Chiêu Hoàng, Trung tá Nguyễn Văn Ngà, Trưởng Công an phường 10 (quận 6), cho biết đây là con đường thường xảy ra nạn tụ tập đua xe. Công an phường đã bố trí barie và lực lượng chốt chặn. Sợ đường tối người đi đường hoặc các “quái xế” không nhìn thấy nên công an phường sơn barie trắng đỏ, gắn đèn chớp sáng và đặt biển báo cách đó 20-30 m. “Phương án nào thì cũng phải bảo đảm hợp lý và an toàn cho người dân” -Trung tá Ngà nói.

Đêm 4-12, trong buổi kiểm tra các chốt barie chống đua xe tại quận 6, Thượng tá Trần Thanh Trà, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, cho biết: “Phòng đã báo cáo và đề xuất lãnh đạo công an TP cho nhân rộng mô hình dùng barie chốt chặn, phòng chống đua xe gây rối mà Công an quận 6 đã triển khai khá hiệu quả trong năm qua…”.

LƯU NGUYỄN