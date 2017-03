Chống đua xe “mùa” SEA Games 25

Chiều qua (1-12), Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội cho biết đã triển khai kế hoạch phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Công an các quận, huyện, tăng cường phòng chống đua xe trái phép trong những ngày diễn ra các hoạt động của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 25 (SEA Games 25,) diễn ra tại nước CHDC Nhân dân Lào từ ngày 8 đến 18-12-2009.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc đảm bảo ANTT, đặc biệt là công tác phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn trong dịp diễn ra SEA Games 25, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp tăng cường phòng chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Theo đó, lực lượng CSCĐ - CATP cùng với các lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông và các lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ khác của CATP phối hợp với Công an các quận, huyện tổ chức lực lượng tuần tra công khai kết hợp với hóa trang tại một số tuyến, địa bàn trọng điểm của thành phố, nhằm phát hiện và xử lý ngay các hiện tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. Lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết truy bắt và lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm những quy định về TTATGT như phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tụ tập xe máy dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định khi tham gia giao thông bằng môtô, xe máy trên đường phố. Cũng theo kế hoạch, lực lượng CSCĐ phối hợp với các đơn vị chức năng khác của CATP Hà Nội tập trung tuần tra, kiểm soát hành chính thường xuyên, liên tục tại các khu vực trung tâm thành phố như một số tuyến phố cổ ở quận Hoàn Kiếm; các tuyến đường huyết mạch trong nội thành như Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Phố Huế, Hàng Bài, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Cát Linh, Giảng Võ, Xã Đàn, Nguyễn Văn Cừ, Lê Đức Thọ… xung quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đặc biệt là trong các ngày diễn ra những trận thi đấu bóng đá của Đội tuyển U23 Việt Nam (bắt đầu từ ngày 2-12), đến hết kỳ SEA Games 25. Theo Hồng Tuấn (ANTĐ)