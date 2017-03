Chống đua xe: Quản chặt tiệm đôn dên, xoáy nòng

Đặc biệt, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây mất trật tự về đêm trong những tháng cuối năm có xu hướng tái diễn. Thực tế này đã được tổng kết trong chương trình Đối thoại cùng chính quyền TP của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM ngày 29-10.

Cần sân chơi lành mạnh để hạn chế đua xe

Bà Vũ Thị Thanh Hà (69/42 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh) chất vấn các đại biểu tham gia chương trình về tình trạng tụ tập đua xe thường xuyên vào ban đêm và sáng sớm tại đường D2 (quận Bình Thạnh) đã gây bức xúc, sợ hãi và lo âu cho người dân. Bà hỏi: “Không biết chính quyền TP và cơ quan chức năng có xử lý nghiêm và rốt ráo đối với những đối tượng này không?”.

Đại tá Võ Văn Nhuận, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP, giải đáp thời gian qua, Công an TP đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn, truy bắt các đối tượng đua xe tại đây. Cạnh đó, các đối tượng này cũng được nhắc nhở, kiểm điểm ở địa phương. Gia đình cũng được yêu cầu cam kết quản lý chặt con em mình. Đại tá Nhuận cho rằng dư luận thường cho rằng trách nhiệm phòng, chống nạn đua xe chỉ thuộc về CSGT mà chưa chú ý đến vai trò quản lý của gia đình, sự giáo dục của nhà trường cũng như toàn xã hội.

“Tình trạng hàng quán bán sau 23 giờ, các quán bar, vũ trường hoạt động thâu đêm suốt sáng cũng là nơi tụ tập của các đối tượng đua xe trước giờ xuất phát. Các điểm sửa xe, đôn dên, xoáy nòng cũng chưa được quản lý chặt chẽ. Việc kiểm điểm, giáo dục của tổ dân phố cũng chưa tạo được làn sóng phê phán mạnh mẽ; các tổ chức, đoàn thể cũng chưa tác động, cảm hóa được đối tượng này, đặc biệt là chưa tạo được sân chơi lành mạnh để thu hút thanh thiếu niên tham gia” - ông Nhuận nói.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe khách ngày 13-3 trên đại lộ Võ Văn Kiệt Ảnh: Thế Vinh

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TP, khẳng định trước hết phải xác định đua xe là một tệ nạn xã hội, cần phải lên án và bài trừ. Đây là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không chỉ riêng một ngành hay một đơn vị chức năng nào.

Nhiều tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến đường mới

Một vấn đề được đặt ra trong chương trình đối thoại là tình trạng nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở những tuyến đường mới mở, giao thông rất thông thoáng. Cụ thể là đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Rừng Sác hay một số cầu vượt trên địa bàn TP.

Về vấn đề này, phó Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TP cho hay chín tháng qua, các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP đã khiến vấn đề tai nạn giao thông càng trở nên bức xúc. Riêng đối với các tuyến đường trên, tai nạn giao thông tăng cao là do ý thức của người dân và cách tổ chức giao thông của các ngành chức năng còn nhiều bất cập.

Cụ thể, trên tuyến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, việc tổ chức giao thông chưa đạt yêu cầu, việc chiếu sáng ban đêm không đủ đáp ứng lưu thông an toàn, các chốt đèn giao thông hoạt động không liên tục, còn nhiều chỗ sụp lún, rất nguy hiểm đối với các xe chạy với tốc độ cao. Với những tuyến còn lại, theo ông Tường, phần lớn do ý thức của người lái xe chưa cao như uống rượu bia hoặc ngủ gật khi lái xe. Ông cũng cho biết sắp tới, Ban An toàn giao thông TP sẽ phối hợp với Sở GTVT và Công an TP thành lập đoàn kiểm tra liên ngành khảo sát các tuyến đường còn nhiều bất cập về tổ chức giao thông để kịp thời bổ sung, sửa chữa.

Liên quan đến việc tổ chức giao thông, tài xế Nguyễn Văn Cẩn (ở Củ Chi) đề xuất TP cho phép được rẽ phải khi đèn đỏ mà không cần phải có biển báo để hạn chế ùn tắc ở các ngã tư. Ông Tường thông tin: “Những khu vực nào đủ điều kiện thì chúng tôi nghiên cứu phương án chặt góc, mở rộng góc để khi đèn đỏ, xe hai bánh được rẽ phải và đang tiếp tục khảo sát để tổ chức thực hiện trên nhiều điểm nóng ùn ứ khác trong thời gian tới. Việc này hiện mới chỉ thực hiện với xe hai bánh”.

Kết thúc buổi đối thoại, ông Trương Lâm Danh Phó ban Pháp chế HĐND TP, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri TP về tình hình giao thông trên địa bàn. Ông cho biết qua các buổi giám sát của HĐND TP thời gian qua và những ý kiến của người dân hôm nay, sẽ tổng hợp ý kiến và nêu ra trong kỳ họp cuối năm để HĐND xem xét và ban hành nghị quyết về vấn đề này.

Trong chín tháng đầu năm 2011, hai vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở đường Rừng Sác làm chết tại chỗ hai người và bị thương sáu người do lái xe uống rượu khi lái xe. Tại đại lộ Võ Văn Kiệt, tài xế ngủ gật đã gây tai nạn làm bốn người chết và 18 người bị thương. (Nguồn: Ban An toàn giao thông TP)

VIỆT HOA