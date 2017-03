Chồng thuê người chém nhầm vợ

Ngày 15-7, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích làm một người bị thương nặng. Lúc 15 giờ ngày 14-7, Đoàn Văn Hùng (tạm trú xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) đi nhậu về rồi chửi mắng, đánh vợ là Lê Thị Huỳnh Giao. Mặc cho hàng xóm can ngăn, Hùng lấy dao đè vợ xuống đòi cắt lỗ tai. Thấy vậy, anh Đoàn Văn Minh (ngụ gần nhà Hùng), nhảy vào chụp lấy con dao, liền bị Hùng đâm một nhát vào bụng phải đi cấp cứu tại BV TP.HCM. Riêng Hùng bị công an bắt giữ ngay sau đó. TƯỜNG VÂN