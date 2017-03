Chủ động phòng tránh gió mùa đông bắc

Công điện nêu rõ hiện phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày 26 và 27-12, trên khu vực nam biển Đông (gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, Kiên Giang có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động rất mạnh. Ban chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành thông báo cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về hoạt động của gió mùa đông bắc để chủ động phòng tránh.

 Chiều 25-12, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung-Tây Nguyên cho hay hiện các tỉnh ven biển miền Trung đang tích cực nắm tình hình tàu thuyền trên biển để có hướng dẫn kịp thời. Theo đó, Quảng Ngãi có gần 1.100 tàu thuyền (hơn 9.500 lao động) đang đánh bắt trên biển; TP Đà Nẵng có 148 tàu thuyền (hơn 1.200 lao động); Phú Yên có 139 chiếc (gần 670 lao động); Khánh Hòa có gần 360 chiếc (hơn 3.300 lao động)...

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết hôm nay (26-12), các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ phổ biến ở miền Bắc 13-15oC, nhiệt độ thấp nhất nhiều nơi xuống tới 3-5oC. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa.

V.TRẦN - H.VÂN - H.CHÂU