Chủ hụi bỏ đi, hàng trăm người khốn đốn

Nhiều người không giữ được bình tĩnh đã phá cổng sắt vào đập phá nhiều vật dụng trong sân. Trong khi một số người đang tìm cách cạy cửa để vào trong nhà thì bị công an, dân phòng cùng bảo vệ dân phố có mặt kịp thời để giữ gìn trật tự và khuyên nhủ nên không xảy ra sự cố đáng tiếc.

Bà Phan Thị Đặng (D4/19 khu phố 4, thị trấn Tân Túc) cho biết: “Từ hôm chủ hụi bỏ đi, cả nhà tôi hoảng hốt vì toàn bộ gia sản hơn 2 tỉ đồng đã góp hết cho chủ hụi”. Bà Huỳnh Thị Tỳ (ngụ quận Bình Tân) cho biết tính đến nay, bà đã góp khoảng 1 tỉ đồng nhưng chưa kịp hốt hụi. Ngoài ra, còn nhiều người cũng đang đứng trước nguy cơ mất trắng tiền tỉ. Nhiều người cho biết khi chủ hụi bỏ đi họ đã làm đơn tố cáo sự việc tới công an, công an hướng dẫn nộp đơn qua tòa án. Nộp đơn ra tòa, ban đầu tòa thụ lý nhưng sau đó tòa lại mời lên trả lại án phí vì bị đơn đã đi đâu không rõ.

Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, cho biết sẽ yêu cầu Công an thị trấn Tân Túc báo cáo lại toàn bộ sự việc để có hướng xử lý tiếp theo. Trước mắt, công an huyện sẽ lưu ý công an thị trấn quan tâm tới khu vực này, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

GIA NGHĨA