Chủ mỏ tra khảo dã man người làm công

Vụ sập mỏ đá lèn Cờ chưa nguôi thì ngày 3-5 ở Nghệ An lại xảy ra vụ chủ khai thác quặng thiếc lậu đánh đập, tra khảo dã man người làm công. Chiều 5-5, Công an huyện Tân Kỳ đã cử cán bộ điều tra đến giường bệnh để lấy lời khai của nạn nhân và đến nay vẫn chưa khởi tố vụ án.

Xát muối, mắm lên vết thương

Chiều 6-5, anh Lữ Văn Tới (33 tuổi, trú bản Cồng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) vẫn nằm cấp cứu tại BV Đa khoa Tây bắc Nghệ An. Với giọng yếu ớt, anh Tới kể anh cùng một số người đến cơ sở 2 mỏ quặng thiếc ở Khe Hao, xã Tân Hợp (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) làm thuê khai thác quặng thiếc chừng hơn một tháng nay. Mỗi ngày, người chủ trả công 100.000 đồng.

Trưa 3-5, anh cùng một số người làm thuê đang ngủ trong lán trại thì người chủ mỏ tên Trúc đi với năm người khác đến kéo anh và một số người khác ra hỏi “có ăn trộm quặng thiếc không?”. “Khi tôi trả lời không có thì ông Trúc cùng nhóm người đi cùng đã đánh chúng tôi. Một số người chạy được, còn tôi yếu, không chạy kịp nên bị đánh nhiều nhất. Tôi bị ông Trúc dùng gậy cây vông đầy gai nhọn đánh vào người cho bật máu, buộc tôi phải khai là ăn trộm quặng thiếc. Tôi chắp tay van nhưng họ vẫn đánh tôi đến ngất xỉu. Sau đó, họ dùng máy bơm nước xối lên người tôi cho tỉnh lại và… đánh tiếp. Thấy trên lưng tôi nhiều vết thương, họ đổ cả chai mắm tôm và muối lên để ông Trúc dùng giày da chà xát lên đó”.

“Tôi không nhận ăn trộm thiếc nên nhóm người trên lôi tôi đến một hố nước bùn dìm nước. Khoảng vài phút, họ cho tôi ngóc đầu lên thở. Khi đó, ông Trúc lại hỏi: “Mi có khai không?” và tiếp tục dìm nước”.

Anh Tới với những vết bầm tím loang lổ khắp người. Ảnh: ĐẮC LAM

Sau ba ngày cấp cứu, điều trị, anh Tới vẫn đang nằm đau đớn tại BV Đa khoa khu vực Tây bắc Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM

“Đánh, dìm nước tôi gần 1 tiếng đồng hồ, họ lại lấy vòi nước xịt vào những vết thương trên người. Sau đó, họ tiếp tục lấy nước mắm và muối xát vào vết thương. Họ còn đốt bao nylon cho chảy nhựa xuống lưng và mông cho đến khi tôi ngất tiếp…. Đến chiều, khi tôi không tỉnh lại, ông Trúc cùng nhóm người khiêng tôi đến đặt tại Trạm xá xã Giai Xuân (huyện Tân Kỳ) rồi bỏ đi”.

Mỏ quặng lậu từng sập chết người

Anh Tới bị thương quá nặng nên cán bộ trạm xá cùng người dân đã đưa anh lên BV tuyến trên để cấp cứu.

Một số người dân xã Tân Hợp cho biết họ có biết sự việc nhóm người đánh, tra khảo anh Tới suốt từ 13 giờ đến gần 17 giờ chiều 3-5 nhưng không ai dám can ngăn vì sợ.

Vợ anh Tới cho biết: “Sau khi anh Tới bị đánh, có người lạ gọi điện thoại cho tôi nói anh Tới bị đánh đang cấp cứu. Ngày hôm sau, gia đình đã phản ánh sự việc đến Công an huyện Tân Kỳ. Chiều 4-5, có một công an gọi điện thoại hỏi thăm là những người đánh anh Tới có đến BV thăm anh không, có thỏa thuận dân sự gì không.

Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch xã Tân Hợp, cho biết: “Nhóm của ông Trúc thường vào rừng sâu khai thác quặng lậu ở Khe Hao, huyện Tân Kỳ. Tại điểm khai thác quặng trên từng xảy ra vụ sập hầm làm hai người chết. Tôi cũng có nghe việc anh Tới bị đánh…”.

Thượng tá Dương Phúc Thành, Trưởng Công an huyện Tân Kỳ, nói: “Việc người dân phản ánh có một cán bộ công an chứng kiến việc anh Tới bị tra khảo nhưng không can thiệp, tôi sẽ cho kiểm tra và xác minh lại rõ hơn. Riêng việc anh Tới bị đánh, chúng tôi đang vào cuộc điều tra”.

Được biết, trước đây ông Trúc đã từng bị đi cải tạo do vi phạm pháp luật. Sau khi hết hạn cải tạo, ông Trúc khai thác quặng ở Thung Dưa (thuộc xã Tân Hợp) nhưng bị xã Tân Hợp cấm. Nhóm ông Trúc đến Khe Hao khai thác quặng lậu.

Chúng tôi đã tìm cách liên hệ với chủ mỏ đá tên Trúc nhưng không được. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này tới bạn đọc trong các số báo tới.

ĐẮC LAM