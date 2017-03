Chủ nhân của 30 xe bị cháy khó nhận được đền bù

Hơn 30 xe máy bị thiêu rụi trong nhà để xe thuộc khu tập thể Bộ Giáo dục. Ảnh: Bá Đô

Nhiều xe tay ga trị giá gần trăm triệu cũng chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: Bá Đô

Trả lời PV về việc người dân khu tập thể Bộ Giáo dục phản ánh, mặc dù trụ sở của đội cứu hỏa chỉ cách đám cháy chừng 100 m nhưng phải sau hơn 20 phút xảy ra cháy, lực lượng cứu hỏa mới có mặt tại hiện trường, một lãnh đạo phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, Sở cảnh sát PCCC Hà Nội khẳng định không có chuyện này vì chỉ vài phút sau khi nhận được tin báo, đội chữa cháy ở gần nhất đã có mặt tại hiện trường cùng 3 xe cứu hỏa.



Vị này cho rằng, có thể người dân để cháy quá lâu mới báo, nên vào thời điểm khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm lên nhiều xe máy. Theo ông, chỉ trong khoảng 20 phút đám cháy nhà xe đã được khống chế thành công, nên không lan sang Nhà xuất bản Giáo Dục và khu nhà tập thể bên cạnh. Trong quá trình chữa cháy, cảnh sát cùng một số người người dân di chuyển được nhiều xe máy ra ngoài an toàn.

Theo Bá Đô (VNE)



Một ngày sau vụ cháy nhà để xe khu tập thể Bộ Giáo dục trên phố Giảng Võ, Hà Nội khiến hơn 30 xe máy, trong đó có cả chục xe tay ga đắt tiền bị thiêu rụi, người dân vẫn nơm nớp lo sợ.Theo những người dân sống lâu năm ở khu tập thể này, cách đây hơn 20 năm, do không có địa điểm nên họ đã xin phép cơ quan chủ quản thời đó xây một dãy nhà cấp 4, lợp mái tôn ở khu sân chơi để phục vụ trông giữ xe."Việc trông giữ xe được hơn 60 hộ dân giao cho 3 người phụ trách và hàng tháng có trả lương. Tuy nhiên, việc trông giữ xe ở đây chỉ được hợp đồng bằng miệng", một người dân cho hay.Trong số hơn 30 xe bị cháy có gia đình nhà bà Sinh tầng 4 bị cháy tới 3 chiếc, trong đó 3 xe máy và một xe đạp điện, hay nhà chị Hoàng Thị Thìn, sống ở tầng 5 bị cháy một xe Piaggio Vespa S vừa mua 4 tháng trước, giá 80 triệu đồng và một chiếc xe Honda Lead. Ngậm ngùi tiếc của là tâm trạng chung của nhiều gia đình ở đây.Dù bị cháy mất chiếc xe Atila, nhưng chị Hồ Kim Ái (nhà 204) vẫn tự động viên: "Của đi thay người, lửa không cháy lên nhà là may mắn lắm rồi, giờ xe cháy phải chịu thôi, chứ mong chờ ai đền bù bây giờ".Chị Ái cho biết, chỉ trong phút chốc hàng chục chiếc xe bốc cháy nghi ngút, khói xộc vào nhà khiến kính ban công bị vỡ tan. Hai vợ chồng chị vội vã chạy vào căn phòng trên gác xép để tránh khói và không nghĩ có thể thoát nạn được.Theo bà Lê Thị Minh Hoa, Chủ tịch UBND phường Cát Linh (Đống Đa), điểm trông giữ xe xảy cháy do người dân tự thành lập ra nhiều năm trước và theo nguyên tắc tự thu chi, hoạch toán kinh phí, không nằm trong các điểm trông giữ được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép.Việc đền bù do người dân tự thỏa thuận với bên trông giữ xe, UBND phường không có chủ trương hỗ trợ hay đền bù gì trong trường hợp này. Cũng theo bà Hoa sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo phường đã xuống hiện trường, động viên các hộ dân khắc phục sự cố.Trao đổi với PVt về việc hơn 30 chiếc xe bị cháy rụi, người dân có được đền bù hay không, luật sư Phạm Thanh Bình khẳng định, trong vụ hỏa hoạn này không có cơ sở pháp lý để quy kết và gán trách nhiệm cho những nhân viên trông xe vì trước đó họ chỉ hợp đồng bằng miệng.Theo luật sư Bình, chỉ trong trường hợp bị mất xe, nhân viên trông xe mới có nghĩa vụ bồi thường cho chủ xe. Trong khi hợp đồng giữa nhân viên trông xe với người dân, thường không đề cập đến yếu tố cháy nổ và kể cả khi có đề cập nhưng cũng không có căn cứ để xác định, bắt buộc nhân viên trông xe phải đền bù vì đây là trường hợp bất khả kháng."Tuy nhiên, trong trường hợp nếu người dân mua bảo hiểm xe thì các công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường, còn những gia đình không có bảo hiểm đành phải tự chịu thiệt hại", luật sư Bình nhấn mạnh.