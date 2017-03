Chủ nhiệm làm khổ xã viên

Không phạt người đi khiếu nại

Thượng tá Nguyễn Ngọc Đảnh, Phó Trưởng Công an huyện Tân Phú Đông, cho rằng người dân phản ánh công an huyện xử phạt hành chính những người đi khiếu nại là không đúng. Công an huyện chỉ kiểm tra hành chính thông thường...

Nếu sai thì sẽ sửa

"Về chỉ thị 03 của huyện quy định mức ăn chia 60%, phía huyện đã có báo cáo lên UBND tỉnh, đang chờ ý kiến của tỉnh nên tôi chưa thể trả lời là đúng hay sai. Nếu chỉ thị này có sai về mặt pháp lý thì huyện sẽ hủy bỏ hoặc điều chỉnh cho hợp lý. Phía xã viên thì họ không đồng ý với chỉ thị này.

Việc này huyện chỉ thu 60% khi nào có nghêu giống. Số tiền thu được huyện sẽ trích một phần cho UBND xã lo xây dựng đường, công trình cơ bản ở địa phương."

Ông Đoàn Văn Thơ, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông

Sẽ xử nghiêm sau khi kết luận

Ngày 6-1, ông Phan Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết: “UBND tỉnh đã chỉ đạo thanh tra tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiến hành làm rõ tố cáo của xã viên HTX Phú Tân. Khi có kết luận cụ thể các sai phạm tại HTX này thì tỉnh sẽ yêu cầu xử lý nghiêm”.