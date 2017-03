Chủ quán bar bị truy tố về tội cướp được tại ngoại

Chủ quán bar Nụ Cười, tại phường An Bình, thị xã Dĩ An) vừa được tại ngoại trong thời gian chờ tòa án đưa vụ án ra xét xử.

Trước đó, trong tháng 3-2012, Công an thị xã Dĩ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Vĩnh Tuấn về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Hai bảo vệ của quán bar là Nguyễn Thanh Tòng và Lê Nhất Duy Nam cùng bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Báo Pháp Luật TP.HCM (số ra ngày 13-3) có bài “Chém người ở quán bar Nụ Cười” phản ánh nhiều vụ đâm chém xảy ra tại quán bar này. Theo đơn tố cáo của các nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Hồng, Võ Xuân Định, Trần Văn Tiến thì Tuấn cùng các bảo vệ quán bar đã chém họ gãy sống mũi, thủng xương gò má, dập xương tay chân tại quán bar.

Theo một cán bộ Công an thị xã Dĩ An, các bước điều tra về tội danh của bị can Tuấn đã rõ. Đồng thời, người thân của Tuấn vừa qua đời nên cơ quan pháp luật xét cho tại ngoại.

VÕ BÁ