Chủ quán cà phê cũng sai

Do các lồng chim quá dơ, hôi hám (?!), ảnh hưởng môi trường nên buộc phải tiêu hủy, đề phòng nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm.

Ông Cường nêu quan điểm: “Theo Nghị định 40 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y thì chủ tịch UBND phường được phép ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2 triệu đồng. Tuy nhiên, không có cơ sở để xác định giá trị của 72 lồng chim vượt quá 2 triệu đồng. Hơn nữa, trong thời gian chờ cơ quan chức năng thẩm định giá trị thực của 72 lồng chim chẳng may xảy ra dịch cúm gia cầm sẽ ảnh hưởng sức khỏe nhiều người. Do vậy, UBND phường phải ra quyết định tiêu hủy”.

Bản cam kết do ông Lê Văn Bình (quản lý CLB Chim cảnh Tân Bình) ký, cam đoan sẽ không xảy ra tệ nạn cờ bạc.

Theo biên bản thu giữ chim, quán cà phê chim cảnh Thiên Ân nằm tại số 46 Hoàng Việt. Tuy nhiên, ông Cường cho biết quận đang có kế hoạch thu hồi khu đất 46 Hoàng Việt để xây dựng công trình công cộng, do đó từ lâu không giải quyết cho mua bán tại đây. Ông Ký từ nơi khác đến ở là sai, mặc dù UBND phường nhắc nhở nhiều lần. Quán cà phê Thiên Ân cũng là điểm tập trung cá độ chim, công an khu vực không ít lần nhắc nhở nhưng vẫn hoạt động.

Sau khi dời CLB chim cảnh Tân Bình về 46 Hoàng Việt, ông Lê Văn Bình (quản lý CLB) cam kết với Công an phường 4 là CLB hoạt động đúng chức năng, đúng pháp luật, không để phát sinh tệ nạn cờ bạc, cá độ. Thế nhưng nhiều người vẫn tập trung chim tại CLB nhưng ban chủ nhiệm, ban quản lý không báo cho Trạm Thú y Tân Bình giám sát, phòng ngừa bệnh cúm gia cầm. Hơn nữa, CLB Chim cảnh Tân Bình còn là nơi phát sinh cờ bạc. Khai với Công an quận Tân Bình, ông Ký, chủ quán cà phê, thành viên ban chủ nhiệm, thừa nhận khoảng một năm nay thường có cá độ chim tại CLB vào các ngày cuối tuần, do các chủ chim tự chơi, ông Ký không tham gia.

Biết có hoạt động tổ chức cá độ tại CLB Chim cảnh quận Tân Bình, ông Ký lại không chủ động báo công an địa phương ngăn chặn. Điều này cho thấy ông Ký vi phạm điều lệ, quy chế hoạt động của Hội Sinh vật cảnh Tân Bình.

TRẦN NGỌC