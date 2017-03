Chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện bị điện giật chết

Bước đầu, Công an huyện Đông Hải xác định nguyên nhân ông Hiện tử vong là do bị điện giật.



Người nhà của ông Hiện cho hay, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, trời đang mưa, ông Hiện ra ao nuôi tôm công nghiệp bật mô tơ điện để chạy quạt oxy như mọi khi. Có thể do thiết bị đã nhiễm điện vì ẩm ướt nên gây ra cái chết thương tâm cho ông Hiện.



Được biết, ông Hiện đã có vợ và 2 con nhỏ đang học cấp 1. Trước khi làm chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hải, ông Hiện từng làm phó chủ nhiệmủy ban kiểm tra Đảng huyện Đông Hải; bí thư Đảng ủy xã Long Điền (huyện Đông Hải)…



Theo Duy Nhân (NLĐO)