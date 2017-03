Chủ tịch phường đánh người giữa đường?

Nạn nhân không dám chống cự, đưa hai tay lên cao để mặc cho người này đánh.

Người đánh là ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Tạo A. Theo những người bán hàng rong, trước đó ông Chính bị đụng xe từ phía sau và ông dừng lại, chạy đến đánh người. Trong lúc ông đánh, có mấy dân quân đứng điều khiển giao thông. Sau khi ông đánh xong, dắt xe đi thì các dân quân đến dẫn giải hai thanh niên đi.

Chúng tôi đến phường tìm hiểu sự việc, ông Chính cho biết: Trên đường đi kiểm tra công trình thì ông bị hai thanh niên say rượu chạy xe phía sau tông vào. Ông quay lại nhìn thì hai thanh niên chửi thề. Khi ông hỏi sao lại chửi ông thì hai thanh niên dừng xe, túm áo đòi đánh ông. Ông lấy điện thoại gọi cho bảo vệ dân phố của phường ra can thiệp thì hai thanh niên giật điện thoại làm rơi xuống đất bể mặt kính. Hai thanh niên gọi thêm người đến, xông vào đánh nên ông xô hai thanh niên ra. Sau đó dân phòng đến nơi can thiệp và tạm giữ hai người trong nhóm. Hai người trực tiếp xô xát với ông Chính đã đi mất.

Trung tá Nguyễn Chính, Phó Trưởng Công an phường Tân Tạo A, cho biết hai thanh niên bị mời về trụ sở trong tình trạng say rượu, không tỉnh táo để lấy lời khai.

N.NGA - A.NHÂN