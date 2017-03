Chủ tịch phường Long Bình bị dọa giết

Đây chỉ là số ít trong rất nhiều công trình xây dựng trái phép trên diện tích 30 ha đất rừng còn lại do Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa (trung tâm) quản lý.

Như chúng tôi đã thông tin, trước đây trung tâm quản lý 190 ha rừng và đất rừng. Sau khi bàn giao cho Khu công nghiệp Amata và một đơn vị quân đội khoảng 160 ha, còn lại hơn 30 ha đất rừng vẫn do trung tâm quản lý. Tuy nhiên, 30 ha đất và rừng này đã bị dân cư… xóa sổ bằng hàng loạt công trình không phép. Cùng với đó là tình trạng mua bán, sang nhượng nhà đất rất “nhộn nhịp” tại đây. Sau khi báo thông tin, cơ quan chức năng đã đưa tám trong số các công trình xây cất trái phép ra xử lý.

Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch phường Long Bình, cho biết tám công trình bị cưỡng chế do các hộ lấn chiếm đất công, xây dựng nhà xưởng, nhà ở trái phép trong năm 2012. Chính quyền địa phương đã lập biên bản và có đến bốn lần vận động người dân tự tháo dỡ nhưng những hộ này không chấp hành. Địa phương phải báo cáo, xin cấp trên cho tháo dỡ để làm gương, tiến tới cưỡng chế những trường hợp vi phạm khác.

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình trái phép tại khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) sáng 5-7. Ảnh: DĐ

Sáng 5-7, đoàn cưỡng chế huy động hơn 180 người gồm công an tỉnh, Thành ủy Biên Hòa, công an TP và các cơ quan ban ngành khác. Khi lực lượng tiến hành cưỡng chế, có nhiều người đã chửi bới, xúc phạm những cán bộ thi hành công vụ. Có người có hành vi đập bát đĩa, xoong nồi. Ai đó đã dùng số điện thoại 09084643.. gọi vào điện thoại của chủ tịch phường Long Bình yêu cầu ra cổng UBND phường “nói chuyện”. Ông Tống Thanh Đa nói: “Tôi thấy giọng điệu của người gọi hơi quá khích, họ nói “mày ngon thì ra cổng gặp tao nói chuyện” nên tôi không ra cổng. Thế là người này tiếp tục đe dọa là sẽ giết tôi và cả gia đình. Lo lắng đến sự an toàn cho bản thân và gia đình, tôi đã làm văn bản đề nghị cơ quan công an có biện pháp bảo vệ”.

Theo lãnh đạo phường Long Bình, do trung tâm (được giao nhiệm vụ quản lý đất) quản lý thiếu chặt chẽ, để cho người dân mua bán, xây dựng không đúng quy định của pháp luật. Khi chính quyền xử lý gặp phải sự phản đối của người dân nên phần nào gây khó khăn cho công tác quản lý điều hành của chính quyền địa phương.

Ngoài tám công trình xây dựng trái phép trên phần đất do Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa quản lý, cơ quan chức năng cũng tháo dỡ ba căn nhà sai phạm khác tại khu phố 2, phường Long Bình.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, hiện Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đang tiến hành thanh tra tình trạng quản lý đất đai của trung tâm này.

Liên quan đến tình trạng lấn chiếm, mua bán và xây dựng trái phép tại khu đất rừng này, ngày 22-6, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế và Quản lý chức vụ (PC46) kiểm tra làm rõ những thông tin mà Pháp Luật TP.HCM thông tin. Tại buổi làm việc giữa PC46 và trung tâm, ông Trần Đình Xướng, Giám đốc trung tâm, nhìn nhận: Việc lấn chiếm đất rừng để xây cất nhà xưởng trái phép diễn ra mạnh từ đầu năm 2011 đến nay. Mặc dù trung tâm đã nhiều lần có văn bản đề nghị địa phương có biện pháp xử lý nhưng hiện nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

DUY ĐÔNG