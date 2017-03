Chủ tịch UBND quận 12: Thưởng nóng và bảo vệ dân

Từ ý tưởng của chủ tịch UBND quận, chúng tôi tiến hành tham mưu, xây dựng kế hoạch, quy chế cho chương trình “Vì quận 12 bình yên” nhằm tạo được sự đoàn kết giữa người dân và chính quyền trong công tác phòng, chống tội phạm. Trong những lần trước đây, nhiều chương trình mình làm chỉ đơn giản mang tính khẩu hiệu mà chưa thiết thực. Còn trong chương trình lần này, quy chế chặt chẽ hơn, tuyên truyền rộng rãi, sâu sát trong bộ phận quần chúng nên rất nhiều người dân biết đến. Ông NGUYỄN VĂN TIỂN, Phó Trưởng Công an quận 12 ___________________________________ Tại buổi tổng kết, UBND quận 12 đã có quyết định khen thưởng anh Hồ Hiếu Tâm do đã bắt quả tang hai tên cướp giật túi xách của người dân đang chạy xe máy trên đường vào ngày 9-5. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào, quản lý bảo vệ dân phố Công an quận 12, cho biết: “Để kịp thời động viên tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm cho anh Tâm, chúng tôi đã đề xuất thưởng nóng cho anh Tâm trong báo cáo chương trình “Vì quận 12 bình yên” vì đã hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc trấn áp tội phạm trên địa bàn quận”. Nhận khen thưởng của UBND quận 12 lần này còn có tập thể Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 đã vây bắt được nhóm đối tượng mua bán ma túy có số lượng lớn vào ngày 29-4. Thưởng 1-5 triệu đồng cho người dân cung cấp nguồn tin hỗ trợ công an khám phá các vụ cướp, trộm cắp, băng nhóm chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bảo kê, đòi nợ thuê có tính chất xã hội đen, tội phạm truy nã; trực tiếp bắt quả tang các tội phạm cướp, cướp giật tài sản. Đặc biệt, khi phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt, nguy hiểm báo công an, kịp thời bắt đối tượng được thưởng 5 triệu đồng. Thưởng 2-3 triệu đồng cho người cung cấp nguồn tin có giá trị hỗ trợ công an khám phá các vụ án về kinh tế như sản xuất, chế biến thực phẩm bẩn, gây ô nhiễm môi trường. Bắt đối tượng trộm tài sản (tài sản thu hồi có giá trị trên 50 triệu đồng trở lên) được thưởng 3 triệu đồng… Theo quy chế khen thưởng được quy định trong chương trình

