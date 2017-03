Chủ tịch xã ‘ôm việc’ của HTX sai luật

Ban chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Phương Đông ở xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đang tố cáo chủ tịch UBND xã này can thiệp trái pháp luật, lạm quyền…

Theo ông Trần Tấn An, chủ nhiệm HTX Phương Đông, cuối năm 2013, ông được bầu vào ban chủ nhiệm cùng với một phó chủ nhiệm, trưởng ban kiểm soát. Trong suốt quá trình điều hành, HTX không để xảy ra sai sót gì nhưng đầu tháng 9-2014, bỗng nhiên ông Dương Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Trường Long Hòa mời ban chủ nhiệm đến làm việc và kết luận ban chủ nhiệm đã chiếm dụng gần 300 triệu đồng của xã viên, trong khi kết luận này là không có căn cứ.

Cho rằng ban chủ nhiệm khuất tất, sai phạm trong thu chi tài chính nên ngày 11-9, chủ tịch xã ký thư mời, triệu tập hội nghị xã viên bất thường. Tại hội nghị, xã công khai các sai phạm theo kết luận rồi lấy ý kiến miễn nhiệm ban chủ nhiệm, trưởng ban kiểm soát, chỉ đạo người khác điều hành hoạt động của HTX.

Về số tiền gần 300 triệu đồng mà chủ tịch xã cho rằng ban chủ nhiệm chiếm dụng, ông An thông tin: Thực chất là tiền nợ mà 12 xã viên đã mượn của HTX trong nhiệm kỳ cũ chưa thu hồi được. Đến nay, ban chủ nhiệm mới đã thu hồi nợ của hai xã viên với số tiền trên 66 triệu đồng. Còn lại 10 xã viên chưa trả với số nợ gần 230 triệu đồng. Ngoài ra, HTX còn giữ gần 10 triệu đồng của xã viên, dù nhiều lần mời nhưng xã viên chưa đến nhận. “Kết luận ban chủ nhiệm chiếm dụng tiền là sai” - ông An nói.





Xã viên HTX Phương Đông thu hoạch nghêu thịt. Ảnh: GT

Văn bản triệu tập hội nghị xã viên bất thường sai luật của chủ tịch xã. Ảnh: GT

Về lý do chủ tịch xã triệu tập đại hội rồi “phế truất” ban chủ nhiệm, ông An cho rằng vì HTX ngưng bán nghêu thịt cho ông M. ở huyện Ba Tri (Bến Tre) vì ông này còn nợ HTX hơn 1,1 tỉ đồng. Trong đợt bán nghêu vào giữa tháng 8 vừa qua, có người trả giá 12.000 đồng/kg và trả ngay bằng tiền mặt nên ban chủ nhiệm cùng một số xã viên thống nhất bán cho người này. Không mua được nghêu, ông M. “tố” lên xã là ông mua 13.000 đồng/kg nhưng HTX không bán. “Chúng tôi chọn giải pháp bán nghêu lấy tiền mặt để tránh rủi ro bị chiếm dụng tiền thì bị quy kết là tiêu cực” - ông An bày tỏ.

Còn chủ tịch xã thì lý giải chuyện triệu tập đại hội, “phế truất” ban chủ nhiệm “là do xã viên phản ánh HTX có khuất tất trong việc chi cũng như việc mua bán nghêu thương phẩm. Sợ xã viên đi khiếu kiện đông người, tôi đã ký thư mời hội nghị xã viên bất thường”.

Theo ông Phạm Văn Nhi - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh, chủ tịch xã triệu tập hội nghị xã viên bất thường rồi chủ trì, kết luận các vi phạm của ban quản trị, ban kiểm soát là không đúng thẩm quyền. Chủ tịch xã lấy ý kiến miễn nhiệm ba người trong ban chủ nhiệm… là ký là trái Luật HTX 2012, vi phạm nghiêm trọng vào công việc nội bộ của HTX.

“Đây là trường hợp cá biệt, rất nghiêm trọng vì can thiệp vào quyền tự chủ, quyền kinh doanh, gây mất uy tín của hoạt động HTX. Hiện huyện Duyên Hải đang vào cuộc vụ này” - ông Nhi thông tin.

Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh đã đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh Trà Vinh, UBND huyện Duyên Hải, chỉ đạo xã Trường Long Hòa thu hồi biên bản, hỗ trợ HTX Phương Đông hoạt động bình thường.

GIA TUỆ - AN LẠC