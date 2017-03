Chủ tịch xã xin lỗi dân vì hành xử thô bạo

Theo NGUYÊN LINH (TTO)



Cụ thể, ông Bổn cùng người thân trong gia đình đã đến nhà ông Nguyễn Duy Hiếu (trú thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, làm nghề quản lý khách sạn) để xin lỗi về việc chỉ đạo công an xã còng tay và đưa ông Hiếu về trụ sở tạm giữ trái phép.Ông Bổn thừa nhận do quá nóng nảy, không kiềm chế nên có hành vi thô bạo với ông Hiếu. Ông Nguyễn Duy Hiếu cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi thiện chí của ông Bổn và đồng ý rút đơn tố cáo ông Bổn về hành vi chỉ đạo công an còng tay và bắt giữ người trái phép.Trước đó ngày 1-4 trong cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Vinh, ông Nguyễn Văn Bổn cũng đã xin lỗi ông Cao Văn Cường, chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Vinh, về hành vi dùng mũ cối đánh vào đầu và tay.Như đã đưa tin, khoảng 14g ngày 31-3, trong khi xem bóng đá ở xã thì giữa ông Hiếu và ông Hoàng Dũng, trưởng ban văn hóa xã, xảy ra lời qua tiếng lại. Ông Bổn đã nắm tóc hành hung và chỉ đạo công an xã còng tay ông Hiếu đưa về trụ sở. Ông Cao Văn Cường can ngăn liền bị ông Bổn dùng mũ cối đánh vào đầu và tay. Đến 15g cùng ngày, người nhà ông Hiếu lên trình báo Công an thị xã Hương Trà, lúc này ông Hiếu mới được thả ra.