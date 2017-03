Chủ tiệm vàng thuê người đập phá nhà đậu xe hàng xóm

Gần 10 thanh niên xông vào nhà hàng Ruby (sắp khai trương) dùng búa tạ đập tan nát bức tường (khoảng 15 m2) nhà đậu xe của nhà hàng. Nhận được tin báo, Công an phường Phú Thủy đã cử lực lượng đến vãn hồi trật tự và lập biên bản sự việc. Theo đó, ông C. và bà M. (chủ tiệm vàng tại chợ Phan Thiết) thừa nhận thuê người đập phá bức tường trên.

Hiện trường vụ đập phá sáng 29-5.

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, chủ nhà hàng Ruby, năm 2000, UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi đất để làm đường Tôn Đức Thắng. Sau khi làm đường xong, phần đất của ông N. còn lại 48 m2. Với ý định xây dựng nhà hàng gần đó nên ông Dũng đã sang nhượng phần đất này để làm nhà đậu xe và đã nộp đơn xin hợp thức hóa diện tích đất trên.

Phía sau nhà đậu xe là nhà của ông C. và bà M. Khi ông Dũng sơn lại bức tường nhà để xe thì xảy ra sự việc. Công an phường Phú Thủy đang lập hồ sơ để xử lý và sẽ yêu cầu vợ chồng ông C. phục hồi nguyên trạng bức tường.

NGUYỄN PHÚ NHUẬN