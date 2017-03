Chu toàn cho tang gia nhà thầy giáo bị hỏa hoạn

Vụ cháy nhà xảy ra lúc 0 giờ 15 sáng 31-7 đã cướp đi 6/7 người trong mái ấm của thầy giáo Trần Quang Tiên bao gồm: thầy Tiên, vợ thầy là cô Trần Kim Anh (cùng tuổi 59 với thầy). Hai con là chị Trần Kim Hằng (28 tuổi), anh Trần Quang Toàn (22 tuổi). Cháu nội Trần Thanh Vi (tám tuổi) và cháu ngoại Quách Gia Hy (bốn tuổi, con của chị Hằng). Hai người trong nhà còn sống sót là bà Trần Thị Lê, chị thầy Tiên và anh Trần Quang Minh, con trai thầy Tiên. Bà Lê ngủ ở phía trước nhà nên được người dân cứu. Anh Minh do đi làm chưa về nên may mắn thoát nạn. ___________________________________ Ngay sau khi hay tin thảm nạn của gia đình thầy Tiên, UBND tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 30 triệu đồng. UBND TP Cà Mau hỗ trợ 30 triệu đồng và UBND phường 7 hỗ trợ 12 triệu đồng. Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, UBND TP Cà Mau đã cấp sáu nền đất để chôn cất gia đình thầy tại Nghĩa trang TP. Chiều 31-7, một tổ công tác của Bộ Công an đã đến Cà Mau hỗ trợ địa phương khám nghiệm hiện trường, tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.