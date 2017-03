Chủ xe dẫn đường là nhân viên cơ quan nhà nước

Cùng ngày, ông Phạm Ngọc Phương (cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An, người bị lâm tặc đánh trọng thương) đã được chuyển từ BV Đa khoa huyện Tuy An đến BV Quân y 113 (đóng tại Bình Định) để phẫu thuật xương hàm bị vỡ. Liên quan việc này, Công an huyện Tuy An đang xem xét khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ.

Như đã thông tin, rạng sáng 24-1, trên đường truy đuổi hai chiếc ô tô 12 chỗ ngồi chở gỗ lậu, ông Phương đã bị lâm tặc quay lại tấn công rồi tẩu thoát. Lực lượng chức năng đã gom được 62 khúc gỗ (hơn 5,7 m3) do các xe chở gỗ lậu hất xuống để cản đường kiểm lâm.

T.LỘC