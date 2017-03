Chủ xe ngậm miệng, liệu có chứng cứ bảo kê?

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tạm đình chỉ công tác một tháng đối với 24 tuần tra viên giao thông và một đội phó tuần tra (thuộc Phòng CSGT tỉnh), bốn tuần tra viên giao thông thuộc các huyện Tân Biên, Tân Châu và thị xã Tây Ninh. Ban Giám đốc công an tỉnh cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với trưởng phòng và một phó phòng phụ trách tuần tra của Phòng CSGT tỉnh này vì liên quan đến nạn bảo kê xe. Đình chỉ 29 CSGT để chỉnh tác phong Sự kiện Công an tỉnh Tây Ninh chủ động tạm đình chỉ 29 CSGT vì liên quan đến việc bảo kê xe vi phạm gây chú ý dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi: Hành vi bảo kê của các CSGT này là gì? Việc xử lý cụ thể thế nào?… Chiều 18-5, Thiếu tướng Ngô Quang Long, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Ngay khi có dư luận về việc có cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện xử lý vi phạm giao thông sai quy định, Ban Giám đốc công an tỉnh đã vào cuộc quyết liệt và thấy họ có một số sai phạm theo quy định của ngành. . Phóng viên: Thưa thiếu tướng, có dư luận là 29 cán bộ trên có nhận tiền để bảo kê cho nhiều xe chạy tuyến QL 22B? + Thiếu tướng Ngô Quang Long, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh (ảnh): Khi có dư luận không tốt về CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến QL 22B, Ban Giám đốc công an tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt để làm rõ dư luận này. Qua làm việc, tổ công tác xác định các cá nhân có liên quan đã có nhậu, uống cà phê, ăn cơm cùng một số chủ xe họ có quen biết. Tổ công tác cũng đã xác minh rất kỹ và thấy rằng không có việc các cán bộ, chiến sĩ nói trên nhận tiền của chủ xe để bỏ qua các vi phạm. Cũng phải nói thêm rằng không đợi đến khi có dư luận công an tỉnh mới vào cuộc. Việc phát hiện và đấu tranh với những hành vi sai của cán bộ, chiến sĩ luôn được Ban Giám đốc chỉ đạo, đôn đốc sát sao để xử lý các hành vi không đúng quy trình. . Có nghĩa là họ không nhận tiền của các chủ xe mà chỉ ăn nhậu, cà phê… và gây dư luận không tốt, thưa ông? + Ở đây các cán bộ, chiến sĩ liên quan đã vi phạm quy định của ngành. Việc Ban Giám đốc kiên quyết đình chỉ công tác 29 cán bộ, chiến sĩ là để chấn chỉnh tác phong, ngăn ngừa sai phạm khi thực thi nhiệm vụ. Đây là việc chủ động thường xuyên trong kế hoạch “xây dựng hình ảnh người CSGT có tâm” mà Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai. Nếu phát hiện CSGT nào có dấu hiệu nhận tiền, bảo kê hay bị phản ánh thì Ban Giám đốc sẽ đình chỉ để xác minh, xử lý. . Việc xử lý các cán bộ có liên quan cụ thể như thế nào, thưa ông? + Sai phạm của cá nhân đã được chúng tôi làm rõ. Hiện Ban Giám đốc công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm và xử lý tùy theo mức độ vi phạm của cán bộ, chiến sĩ. Tôi chỉ có thể tạm thông tin như vậy thôi. Khi nào có kết quả xử lý, tôi sẽ thông tin cụ thể hơn. . Xin cảm ơn ông.