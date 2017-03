Chữa bệnh bằng lá cây rừng, một bệnh nhân tử vong

(PL)- Chiều 26-2, ông Vi Ngọc Xuyến, Trưởng Công an xã Châu Đình (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ ông Lương Quang Trung (54 tuổi, trú xóm Cúng, xã Châu Đình) tử vong sau khi được “thầy lang” cho uống cây lá rừng và tiêm thuốc Tây.