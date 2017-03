Chữa bệnh mất ngủ

Quan bảo: “Bệnh tôi chỉ tôi biết, bao giờ mấy nước kia bãi bỏ “luật chống tham nhũng nước ngoài” thì tôi ắt khỏi bệnh. Chính vì cái luật này của Nhật mà ông Sỹ ở đại lộ Đông Tây mới dính đòn. Cũng vì luật này mà gần đây Úc, Mỹ đang mở cuộc điều tra về chuyện doanh nghiệp nước họ có dấu hiệu đưa hối lộ cho quan chức xứ ta để được trúng thầu”.

Vợ quan nói: “Vậy thì cứ chọn các nước không có “luật chống tham nhũng nước ngoài” mà chơi, ví như các nước châu Phi...”. Quan đáp: “Mấy nước châu Phi thì khả năng tài chánh và kỹ thuật đều yếu kém, làm sao cho trúng thầu được”. Vợ quan hiến kế: “Vậy Trung Quốc thì sao? Vừa qua báo chí cho biết hơn 70% các công trình trọng điểm ở nước ta đều do nhà thầu Trung Quốc thực hiện. Họ trúng thầu nhiều như vậy phải chăng là…”. Quan ngắt ngay lời vợ: “Bà đừng nghi bậy. Ông vụ trưởng Vụ Năng lượng của Bộ Công thương cho rằng nguyên nhân chính là do nhà thầu Trung Quốc chào thầu với giá rẻ, mà giá họ rẻ là do thiết bị công nghệ của họ kém. Chủ đầu tư ở xứ ta cứ thấy rẻ thì chọn thôi”. Bà vợ cả cười mà rằng: “Thì ông cũng nói y như vậy, rằng cứ thấy rẻ thì chọn họ thôi, mắc mớ chi ông phải mất ngủ!”.

