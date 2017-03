Chưa có kết luận về thanh niên chết tại trụ sở công an

Chiều 8-7, Thượng tá Lê Quang Thanh, Phó Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, cho biết sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Khánh Vĩnh đã kết hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, đến hôm nay vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi từ Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) về nguyên nhân cái chết của anh Tuyên nên chưa thể trả lời báo chí.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khuya ngày 5-7, BV Đa khoa huyện Khánh Vĩnh tiếp nhận hai ca cấp cứu gồm Cao Văn Tuyên và Cao Văn Lệ. Tuy nhiên, bệnh nhân Tuyên đã tử vong trước khi tới BV, còn anh Lệ bị đa chấn thương vùng bụng, tay chân và nhiều vết bầm trên người. Theo lời anh Lệ, chiều 5-7, Công an xã Khánh Trung mời hai anh lên trụ sở để làm việc về vụ bắt heo trước đó một tháng. Tại đây anh và anh Tuyên bị ba công an xã đánh đập đến ngất xỉu. Sau đó công an đưa hai người đi cấp cứu nhưng anh Tuyên đã chết.

LÊ XUÂN