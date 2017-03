Chưa khởi tố vì nghi can đang chữa trị

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 17-3 xảy ra vụ cháy xăng tại căn nhà ông Hậu khiến cả sáu người gồm vợ chồng ông Hậu, vợ chồng người con trai và hai cháu nội của ông bị bỏng nặng.

Ngày 18-3, ông Hậu, chị Luyến (con dâu ông Hậu) và hai cháu nhỏ đã được chuyển đến Viện Bỏng quốc gia điều trị. Sau hai ngày điều trị, cháu Huyền đã không qua khỏi. Trưa 19-3, công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương, họ hàng và người dân đã tổ chức lễ tang cho cháu Huyền. Tại lễ tang, hai họ bên nội và ngoại cháu Huyền đã xảy ra xích mích nên họ ngoại đã không tới an táng cho cháu được. Trước đó, tại bệnh viện, gia đình chị Luyến và nhà chồng của chị cũng đã xảy ra mâu thuẫn, hai bên định xông vào ẩu đả nhưng được can ngăn kịp thời.

Trước đây ông Hậu từng phản đối khi con trai lấy chị Luyến. Sau khi chị Luyến sinh liền hai con gái đã nảy sinh bất hòa do ông Hậu muốn có cháu trai nối dõi. Theo hàng xóm, vợ chồng ông Hậu cũng rất thương hai đứa cháu gái. Hằng ngày, ông Hậu đảm nhận việc đưa đón hai cháu đi học, tắm rửa, ăn uống. Đến nay, người dân vẫn không hiểu vì sao xảy ra sự việc thương tâm trên.

Sau khi xảy ra vụ cháy, chồng chị Luyến khai nhận chính mình phóng hỏa. Can xăng anh mua tích trữ để chạy máy làm nông nghiệp, do bất cẩn lửa bén vào can xăng gây nên cháy làm cả nhà bị bỏng. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy vợ chồng ông Hậu là hai nghi can đã gây nên vụ đổ xăng phóng hỏa thương tâm này.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng đang củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, công an vẫn chưa khởi tố vì những nghi can gây nên vụ phóng hỏa vẫn đang phải điều trị bỏng tại bệnh viện.

K.LINH