Chưa kiểm tra đã phát báo động bắt cóc trẻ em

“Do nghe từ dư luận xã hội, một số cán bộ quản lý khối mầm non lo lắng cho sự an toàn của trẻ đã tham mưu ban hành cảnh báo nạn bắt cóc trẻ con trên toàn thành phố. Nhưng cảnh báo là sai đã gây hoang mang cho dư luận”. Ngày 27-11, bà Thái Mỹ Phượng, Trưởng phòng GD&ĐT TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), nói với Pháp Luật TP.HCM.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con em học mầm non trên địa bàn TP Cà Mau hoang mang trước thông báo của các trường học về nạn bắt cóc trẻ con đang diễn ra ở địa phương. Thông báo nhắc nhở các phụ huynh tăng cường cảnh giác, đưa đón con em phải có thẻ nhằm tránh những rủi ro cho con em mình. Các trường mầm non ở TP Cà Mau được đề nghị thực hiện chế độ trực bảo vệ 24/24 giờ…





Công văn cảnh báo gây hoang mang nhưng sự cảnh giác, phòng ngừa thì không bao giờ thừa. Ảnh: TRẦN VŨ

Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng lan truyền một công văn cảnh báo của Phòng GD&ĐT TP Cà Mau như trên. Đi kèm đó là những lời bình luận kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác trước nạn bắt cóc trẻ em bán nội tạng ra nước ngoài. Nghiêm trọng hơn, trên mạng xã hội cũng cảnh báo “bắt cóc tới Cà Mau rồi. Không chỉ bắt cóc mà nó còn giật em bé”…

Tuy nhiên, một lãnh đạo Công an TP Cà Mau khẳng định hoàn toàn không có tình trạng gì đặc biệt về nạn bắt cóc trẻ con và cũng không có vụ bắt cóc trẻ con nào xảy ra tại TP Cà Mau.

Trao đổi với PV, bà Thái Mỹ Phượng lại nhìn nhận có việc Phòng GD&ĐT TP Cà Mau ban hành công văn cảnh báo như trên. Tuy nhiên, đây là sai sót đáng tiếc của bộ phận quản lý mầm non, mẫu giáo của phòng. Cụ thể, một số cán bộ quản lý khối mầm non nghe thông tin từ dư luận xã hội đâm ra lo lắng cho sự an toàn của các bé, đã tham mưu ban hành công văn (vào ngày 24-11).

Công văn dẫn “nguồn tin dư luận xã hội, tình trạng bắt cóc trẻ em đang được cảnh báo trên toàn TP Cà Mau”. Nay Phòng GD&ĐT TP Cà Mau đề nghị hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo nghiêm túc thực hiện việc sử dụng thẻ đưa đón trẻ tại các nhóm, lớp. Ngoài ra, các trường cũng tăng cường kiểm tra, giáo dục trẻ tránh tiếp xúc với người lạ và nâng cao cảnh giác của giáo viên, nhân viên, đẩy mạnh công tác bảo vệ trực 24/24 giờ... Sau đó công văn này đã được đăng tải lên trang web của Phòng GD&ĐT TP Cà Mau trong nhiều ngày qua.

Một số hiệu trưởng trường mầm non cho biết theo thông lệ, Phòng GD&ĐT có văn bản chỉ đạo trên trang web thì các trường vào tải xuống và triển khai thực hiện. Đối với công văn cảnh báo vừa nêu, các trường cũng thực hiện tương tự như vậy.

Do thiếu kiểm tra nên một phó Phòng GD&ĐT TP Cà Mau đã đồng ý cho đăng phát công văn cảnh báo bắt cóc trẻ em. Tôi khẳng định đây là công văn sai về thể thức và cả nội dung nên đã chỉ đạo thu hồi và phê bình những người liên quan” - bà Phượng nói.