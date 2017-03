Chưa mạnh tay xử lý kẻ giả mạo công chứng

“Phòng Công chứng số 1 có quá trình hoạt động rất tốt, xây dựng được đội ngũ công chứng viên giỏi nghiệp vụ và giữ vững uy tín, luôn là đơn vị đầu đàn trong lĩnh vực công chứng của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung”.

Theo báo cáo của Phòng Công chứng số 1, trong sáu tháng đầu năm 2011, phòng đã tiếp nhận và giải quyết gần 18.000 lượt yêu cầu công chứng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo của Phòng Công chứng số 1 nêu một số vấn đề mà pháp luật chưa quy định rõ tạo nên nhiều cách hiểu khác nhau, gây khó khăn cho công chứng viên khi hành nghề. Đặc biệt, vấn nạn giả mạo giấy tờ, giả mạo người yêu cầu công chứng ngày càng tinh vi và phức tạp, gây áp lực tâm lý cho công chứng viên. Từ năm 2010 đến nay, Phòng Công chứng số 1 đã phát hiện được ba trường hợp làm giả giấy tờ. Thế nhưng mỗi khi phòng phát hiện vụ giả mạo nào thì rất khó gọi lực lượng công an đến, sau đó phía công an cũng chậm có thông báo về kết quả xử lý.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Trưởng phòng Công chứng số 1, cho rằng do công an chưa mạnh tay với các đối tượng làm giả giấy tờ nên đã gây “lờn thuốc”. Dự kiến sắp tới Phòng Công chứng số 1 sẽ ký quy chế phối hợp với Công an phường Bến Nghé và Công an quận 1 (địa bàn mà phòng đặt trụ sở) để tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát hiện và xử lý kịp thời những vụ giả mạo giấy tờ, hồ sơ công chứng.

ÁI PHƯƠNG