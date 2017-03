Chưa phát hiện nhân viên sân bay Cam Ranh vòi tiền hành khách

Ngày 6-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Như Toản, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đến nay chưa có bằng chứng cho rằng lực lượng an ninh Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh vòi tiền hành khách như thông tin trên một số báo điện tử, trang mạng nước ngoài.



Làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Ảnh: ĐẠI QUANG

Theo Đại tá Toàn, sau khi một số báo mạng nước ngoài thông tin, đêm 2-5 trong khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Cam Ranh, một hành khách Trung Quốc bị nhân viên an ninh yêu cầu đưa 100 nhân dân tệ, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu lực lượng an ninh cửa khẩu tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh báo cáo, đồng thời trực tiếp xem lại toàn bộ camera an ninh vào tối 2-5.

Kết quả kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nhân viên an ninh cửa khẩu nào tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh vòi tiền hay nhận tiền của hành khách khi làm thủ tục xuất cảnh.

Đại tá Toản cho biết thêm: tối 2-5, tại khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh có bốn nhân viên an ninh cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách trên năm chuyến bay cùng lúc. Trong quá trình làm thủ tục, có một sự cố xảy ra là một nam hành khách người Trung Quốc tỏ thái độ bất bình, la hét.

Nguyên nhân xuất phát từ việc nhân viên an ninh ưu tiên làm thủ tục cho hành khách một chuyến bay khác sẽ khởi hành trước đi Trung Quốc. Trong khi đó, nam hành khách của chuyến bay sau khi đưa hộ chiếu ra, yêu cầu làm thủ tục cho ông. Khi nhân viên an ninh cửa khẩu đẩy hộ chiếu của ông sang một bên để giải quyết cho những hành khách ưu tiên thì hành khách này lấy hộ chiếu đập mạnh lên bàn, la ó.

Một nhân viên an ninh cửa khẩu thiếu kiềm chế đã xảy ra lớn tiếng cãi vã với nam hành khách. Sáu phút sau, nam hành khách này được tiếp tục làm thủ tục và đưa ra máy bay.

“Bản thân tôi đã trực tiếp xem các băng ghi hình nhưng không thấy việc nhận tiền của khách. Tất cả hoạt động tại khu vực xuất nhập cảnh đều có camera an ninh giám sát. Nếu có hành động hối lộ, nhận tiền đều bị quay lại. Quan điểm của Công an tỉnh Khánh Hòa là xử lý nghiêm các trường hợp vòi vĩnh, nhận tiền hay nhũng nhiễu hành khách tại các cửa khẩu” - ông Toản nói.

Cũng theo Đại tá Toản, để làm rõ thông tin trên các báo mạng nước ngoài, Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị bất kỳ hành khách nào có các bằng chứng về vi phạm của cán bộ, nhân viên an ninh cửa khẩu tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, nhất là liên quan việc nhận tiền của hành khách, thì cung cấp ngay cho công an tỉnh, qua số điện thoại đường dây nóng 0947 513 113.

“Tôi khẳng định Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ xử lý nghiêm khắc cán bộ, chiến sĩ sai phạm nếu có bằng chứng đầy đủ, chính xác. Quan điểm của lãnh đạo công an tỉnh là không bao che cho sai phạm, dù bất kỳ ai” - Đại tá Toản nhấn mạnh.