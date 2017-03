Chưa phạt người đội mũ bảo hiểm giả

Dừng thi hành Thông tư 06 Ngày 14-3, ông Trần Tiến Dũng - Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết bốn bộ KHCN - Công Thương - Công an - GTVT đã thống nhất dừng ban hành Thông tư liên tịch số 06. Trước đó, Thông tư 06 (có hiệu lực từ ngày 15-4) quy định: Người điều khiển, người ngồi trên xe máy (kể cả xe máy điện), xe đạp máy đội mũ không phải MBH sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”. Tuy nhiên, dư luận cho rằng người dân và cả lực lượng CSGT rất khó phát hiện, phân biệt mũ giả - mũ thật. Lỗi chính để xảy ra tình trạng mũ rởm, mũ nhái là do quản lý nhà nước không được tốt. Do đó, quy định tại Thông tư số 06 là thiếu thuyết phục. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp với các bộ liên quan. Tại cuộc họp, đại diện các bộ cho biết Thông tư 06 đã được lãnh đạo bốn bộ ký, đã lấy số thông tư, ngày, tháng, năm nhưng chưa được ban hành. Sau khi có các ý kiến nhiều chiều, bốn bộ đã thống nhất dừng việc ban hành để xem xét sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó Thông tư 06 không thể có hiệu lực vào ngày 15-4 như dự kiến. THÀNH VĂN