Chưa rõ pháo gì ở tiệc cưới con đại gia

Chiều 13-1, đại diện UBND tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chỉ đạo Sở VH-TT&DL tỉnh phối hợp với Tỉnh đội làm rõ thông tin “đại gia bắn pháo hoa tại tiệc cưới con gái” đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook. UBND tỉnh nhấn mạnh phải xác định đây có phải là pháo hoa hay không và nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có chuyện vị nể.

Giống pháo hoa, có tiếng nổ

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số đoạn clip ghi cảnh bắn pháo giống như pháo hoa tại đám cưới của con gái đại gia Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường, tổ chức tại bờ hồ Vân Thủy (phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 11-1, người dân ở TP Cà Mau xôn xao về một đám cưới hoành tráng có cả màn biểu diễn pháo hoa. Clip lan truyền trên mạng cũng thể hiện có những tiếng nổ lớn kèm ánh sáng hoa rực rỡ trên bầu trời. Sau mỗi tiếng nổ là tiếng ồ lên của đám đông vì thích thú. Thông tin trên mạng xã hội cho biết có khoảng năm trái pháo hoa phát nổ ở tầm trên 20 m ngay tại đám cưới.

PV cũng xác minh thêm một số người có tham dự buổi tiệc thì nhiều người khẳng định nó rất giống pháo hoa và có cả tiếng nổ. Một người dân có nhà ngay trên bờ hồ Vân Thủy cho biết thêm đếm được hơn 10 tiếng nổ lớn, kèm ánh sáng như pháo hoa trên bầu trời đêm vào thời điểm trên.

Tuy nhiên, đại gia Nguyễn Việt Cường nói đó không phải pháo hoa mà là pháo nghệ thuật được tạo nên từ việc vận dụng kỹ thuật ánh sáng gây hiệu ứng có hình ảnh giống pháo hoa. Tương tự, trả lời PV hôm 13-1, ông Châu Thanh Hãn, người phát ngôn của ông Nguyễn Việt Cường, nói: “Trong hợp đồng của chúng tôi với đơn vị tổ chức sự kiện không có tiết mục bắn pháo hoa. Đơn vị này giải thích với chúng tôi đó không phải pháo hoa mà là pháo nghệ thuật và họ được phép sử dụng trong các đám cưới. Họ cũng nói đã làm vậy ở nhiều nơi song không nghe ai phản ánh cả”.

Từ đó, ông Hãn cho rằng cần phải xác định bằng chuyên môn xem có phải pháo hoa không. Nếu có thì đó thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức sự kiện.



Hình ảnh này đang lan truyền trên mạng y hệt pháo hoa nhưng đến nay chưa được cơ quan chức năng kết luận.

Cần xác định lại

Theo Nghị định 36/2009 về quản lý và sử dụng pháo hoa, tất cả các loại pháo có tiếng nổ phải được sử dụng có điều kiện, không được dùng trong lễ hội, đám tiệc bình thường. Hành vi sử dụng súng, vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo cũng bị cấm, theo nghị định này.

Trả lời báo chí ngày 13-1, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, cho biết pháo hoa (tầm thấp hoặc cao) chỉ được bắn vào dịp lễ, tết hoặc các sự kiện trọng đại. Việc này ít nhất phải do UBND cấp tỉnh tổ chức. Do vậy, Trung tướng Vệ đề nghị Sở Công an tỉnh Cà Mau phải phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ pháo hoa đã bắn trong buổi tiệc trên có nguồn gốc từ đâu, cá nhân nào có liên quan để có biện pháp xử lý.

Tuy vậy, ngày 13-1, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau cho biết đã rút lại báo cáo hôm trước của Sở nêu “tiệc cưới trên đã bắn pháo hoa”. Nguyên do sau khi có ý kiến đặt vấn đề “dựa vào đâu nói là pháo hoa” thì Sở VH-TT&DL cho rằng mình không có nghiệp vụ chuyên môn về pháo nên rút lại báo cáo ngày trước. “Do bộ phận văn thư soạn thảo báo cáo chưa chuẩn nên chúng tôi đã sửa lại, với nội dung nhìn giống pháo hoa nhưng do chưa đủ điều kiện kiểm chứng nên Sở chưa kết luận đó là pháo hoa. Từ đó, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh cử cơ quan chuyên môn kiểm chứng kết luận” - ông Dương Huỳnh Khải, Giám đốc Sở VH-TT&DL, giải thích thêm.

TRẦN VŨ

Hành vi sử dụng trái phép pháo nổ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở tội gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, tại Thông tư liên tịch của Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao số 06/2008 có quy định người nào đốt pháo nổ trái phép từ 1 kg trở lên đối với pháo thành phẩm, 0,1 kg trở lên đối với thuốc pháo sẽ bị truy cứu về tội gây rối trật tự công cộng.