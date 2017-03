Chưa thể khẳng định khối đá lạ là kèn đá cổ

Khối đá này không còn nguyên vẹn, không phát âm thanh khi thổi, không có dấu hiệu rõ về chế tác của con người. Sở đã giao Bảo tàng Phú Yên khảo sát để đưa ra kết luận chính thức.

Khối đá có hình thù lạ với hai lỗ xoắn song song, giống đầu người, nặng hơn 40 kg do ông Nguyễn Văn Sáu (xã An Lĩnh) tìm thấy, sau đó bán đi. Do thấy nó hơi giống cặp kèn đá cổ phát hiện tại Tuy An năm 1994 nên người mua đã giao cho Phòng Văn hóa-Thông tin huyện để thẩm định.

T.LỘC