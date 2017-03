Chứa thịt heo trong… máy giặt

(PL)- Sáng 28-1, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Bình Chánh (TP.HCM) phát hiện hai điểm cùng ở ấp 1 (xã Vĩnh Lộc B) do ông Nguyễn Minh Chánh và ông Nguyễn Minh Quân làm chủ đang giết mổ heo trái phép. Đoàn ghi nhận heo được giết mổ trong khu vực không đảm bảo vệ sinh, nền đọng nước hôi hám, đầy rác và phân heo… Tại điểm nhà ông Chánh, thịt heo còn chứa trong nhà vệ sinh và trong… máy giặt. Đoàn kiểm tra tạm giữ bốn con heo đã làm thịt và 17 con heo sống tại hai điểm nói trên. Do toàn bộ số heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc nên đoàn kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị UBND huyện Bình Chánh xử lý vi phạm hành chính.

Cùng ngày, theo Chi cục Thú y TP Cần Thơ, vào dịp tết nhu cầu sử dụng thực phẩm tươi sống như thịt heo, gà, vịt… gia tăng, lực lượng cán bộ thú y đã tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ. Qua đó, đảm bảo thực phẩm tươi sống bày bán tại những nơi này đều đã qua kiểm dịch. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm dịch lưu động kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm từ ngoài TP nhập vào, các điểm bán gia cầm sạch và các lò giết mổ.

T.NGỌC - G.TUỆ