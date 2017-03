Chưa tìm được năm người bị nước cuốn mất tích

Trưa 21-9, đội thợ lặn chỉ mới vớt được chiếc ba đờ xốc vỡ ra của chiếc xe trên. Như đã đưa tin, chiều 19-9, ông Thái điều khiển xe Innova bảy chỗ chở vợ chồng ông Trần Văn Ngọ, con gái cùng hai cháu ngoại và bà Phan Thị Dương. Khi xe đi qua cầu tràn Khe Ang (xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang bị ngập nước đã cuốn trôi chiếc xe. Ông Thái và ông Ngọ thoát chết, năm người còn lại mất tích cùng chiếc xe. Cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ ông Thái để phục vụ điều tra. Hiện các lực lượng cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm chiếc xe và các nạn nhân.

Trưa cùng ngày, người thân cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tìm vớt được thi thể Nguyễn Sỹ Phúc (trú xóm 9, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị nước cuốn mất tích chiều 20-9 khi qua đập tràn Nghi Công - Nghi Mỹ (huyện Nghi Lộc). Lực lượng chức năng cũng tìm vớt được thi thể cháu Nguyễn Thị Trà My (sáu tuổi, trú xóm Đông Thành, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị chết đuối do nước lũ cuốn trôi vào chiều 20-9. Trong khi đó, đến chiều 21-9, người thân và lực lượng công an chưa tìm được cháu Đào Văn Hòa (hai tuổi, xóm Hải Lào, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị mất tích nghi bị đuối nước trưa 20-9.

ĐẮC LAM