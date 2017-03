Chưa tước quyền nuôi dưỡng của người cha

Đã cử người làm việc với Công an quận Gò Vấp để nắm tình hình liên quan đến đơn của cháu MT (chín tuổi) tố cáo cha là NTA sát hại mẹ cháu là chị TTTL. Hội LHPN cho biết bước đầu Công an quận Gò Vấp trả lời cơ quan điều tra vẫn chưa kết luận đây là vụ án hình sự nên chưa xem xét tước quyền của người cha trong việc nuôi dưỡng, giám hộ chị em cháu MT. Hội LHPN vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết vụ việc của Công an quận Gò Vấp để bảo vệ quyền lợi cho cháu MT.

Thượng tá Trà Văn Lào, Phó Trưởng Công an quận Gò Vấp, cho biết hiện nay công an chưa có cơ sở để tách cha con cháu MT. Nếu trong thời gian tới có vấn đề gì làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xác minh đơn tố cáo của cháu bé thì Công an quận Gò Vấp có thể tính đến việc xem xét tìm người nuôi dưỡng, giám hộ cho cháu.

Ngoài ra, Công an quận Gò Vấp vẫn đang cử điều tra viên, cùng sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ đơn tố cáo của cháu MT.

Trước đó, bà NTTL là bà ngoại của cháu MT đã có đơn khiếu nại gửi tới lãnh đạo Công an TP.HCM cùng Công an quận Gò Vấp đề nghị xem lại việc Công an quận Gò Vấp lập biên bản giao chị em bé MT cho cha là NTA nuôi dưỡng có hợp lý hay không. Bà TL lo ngại việc công an giao người tố cáo và là nhân chứng quan trọng trong vụ án cho chính người bị tố cáo thì có đảm bảo tính khách quan cho quá trình điều tra hay không.

TUYẾT KHUÊ