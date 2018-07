Chùa Vĩnh Nghiêm cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

Sáng 25-7, tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM đã diễn ra lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và những người có công với Tổ quốc do Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Tổ đình Vĩnh Nghiêm tổ chức nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7.

Tham dự lễ có các đại lão hòa thượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thanh Phong – trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm. Nhiều nguyên lãnh đạo cấp cao cũng đã tới tham dự đại lễ như bà Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó chủ tịch nước, ông Lê Thanh Hải – nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM…



Ông Lê Thanh Hải (áo trắng) và các đại lão hòa thượng đang làm chính lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ.

Tại đây, các vị đại lão thượng đã nhắc nhở công ơn vị quốc vong thân của các anh hùng liệt sĩ bao đời để giữ gìn non sống Tổ quốc, nhắc nhở ơn hiếu – bổn phận quan trọng nhất đối với một con người chính là ơn hiếu – bổn phận với quê hương Tổ quốc. Các chư vị tăng ni và Phật tử đã tụng niệm cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ trận vong âm siêu dương thới.



Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao tặng các phần quà cho những gia đình thương binh liệt sĩ ở địa phương, trao quà cho các chiến sĩ Gạc Ma.

Dịp này, Công ty sách Trí Việt - First News cũng đã trao tặng cho gia đình 64 chiến sĩ Gạc Ma 300 triệu đồng từ việc bán sách Gạc Ma – Vòng tròn bất tử và quyên góp từ các mạnh thường quân. Đây là lần thứ hai First News trao tặng tiền từ doanh thu bán sách Gạc Ma – Vòng tròn bất tử và quyên góp cho gia đình các chiến sĩ Gạc Ma. Lần thứ nhất, vào ngày 10-7, First News đã trao cho gia đình 64 chiến sĩ Gạc Ma số tiền vận động được là 384 triệu đồng.





Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và bà Nguyễn Thị Doan (thứ năm từ trái qua) trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương.



Ông Lê Thanh Hải đang trao quà và động viên các cựu binh Gạc Ma.



Các cựu binh Gạc Ma nhận quà từ Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.



Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty First News trao 300 triệu đồng cho gia đình các cựu binh Gạc Ma.