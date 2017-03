Chui vào bồn chứa bột giấy, ba công nhân tử nạn

Theo một số nhân chứng, ông Huỳnh Chi (ngụ xã Cát Thành, huyện Phù Cát, Bình Định, công nhân Công ty Hiệp Phát) chui vào một bồn lớn chứa bột giấy của công ty để làm vệ sinh thì gặp khí độc, ngất tại chỗ. Ngay sau đó, ba công nhân khác lần lượt chui vào bồn để cứu người thì đều bị ngất luôn.

Lực lượng cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Bình Định) phải sử dụng bình dưỡng khí, các thiết bị cứu nạn chui vào bồn chứa bột giấy đưa các công nhân bị nạn ra ngoài. Tuy nhiên, ba công nhân đã chết tại chỗ do nhiễm khí độc quá nặng, gồm ông Huỳnh Chi, anh Hồ Minh Triều, Nguyễn Văn Nhàn (cùng ngụ xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, Bình Định). Riêng ông Đào Văn Dư (ngụ xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định) là người chui vào bồn sau cùng, bị nhiễm độc nhẹ hơn, hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định. Theo Thượng tá Long, công an đã khám nghiệm tử thi, hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nhiễm khí độc này.

